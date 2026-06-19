Teddy Long cree que Vince McMahon regresará a la lucha libre

Teddy Long cree que Vince McMahon tarde o temprano regresará al negocio de la lucha libre. El histórico mánager habló del tema durante una entrevista reciente con TMZ, donde el nombre de McMahon salió a colación, algo inevitable cuando se conversa con veteranos de WWE.

► «No creo que el capítulo se haya cerrado con él»

Long evitó pronunciarse sobre las circunstancias que llevaron a la salida de McMahon de la empresa, pero sí se mostró convencido de que su historia con la industria no ha terminado:

“No sé qué pasó ni nada de eso. No creo que el capítulo se haya cerrado con él. Amaba esto. Era su vida. Tuve la oportunidad de viajar con él en el avión. Y una noche estábamos en el avión y, apenas despegamos, habló de lucha libre hasta que aterrizamos”.

► Hasta en su cumpleaños, en modo productor

Long también compartió una anécdota que ilustra, según él, cuán arraigada está la mentalidad de productor en McMahon, incluso en un contexto tan personal como su propio cumpleaños:

“Lo observé en su fiesta de cumpleaños durante el ensayo. Tenían una banda y algunos cantantes ahí, un coro, y estaban ensayando antes de que se prepararan para salir. Y lo vi, y tenía los audífonos puestos, y Kevin Dunn estaba ahí. Kevin siempre fue sido su mano derecha, y él le dijo: ‘Kevin, ¡ponlo allá!’. ¿Entienden lo que digo? Está en su elemento. Lo miré, y pensé: esto es él. Esto es lo que hace. ¿Entienden lo que digo?”