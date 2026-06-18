Josh Barnett reaparece en Japón en Blue Justice XVIII

New Japan Pro Wrestling reveló la cartelera completa para su evento «Blue Justice XVIII» del día 20 en Kimitsu, Chiba, que será producido por Yuji Nagata.

► Josh Barnett, invitado especial a Blue Justice XVIII

En el combate principal, Nagata formará un trío inusual con Josh Barnett y Wolf Aaron en una lucha especial de tríos donde se medirán contra la peligrosa facción House of Torture (Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru).

Josh Barnett retorna a NJPW después de aproximadamente un año y medio, será interesante ver qué tipo de química creará al formar equipo con Nagata y el supernovato Wolf.

Esta será la primera ocasión que Barnett haga equipo con Aaron Wolf, flamante Campeón de Peso Abierto NEVER y ex medallista olímpico de oro en judo. Barnett señaló que House of Torture conocerá a los «verdaderos torturadores». También será su primera participación con la empresa del león desde su aparición en el Tokyo Dome el 4 de enero y el torneo del distrito de Ota el 6 de enero de 2025.

Barnett expresó su confianza en su colaboración con Wolf, confiando en su preparación como judoka. Basándose en su experiencia entrenando con Satoshi Ishii, medallista de oro en la prueba de judo de más de 100 kg en los Juegos Olímpicos de Pekín, comentó:

Así como él dominaba el O Soto Gari (lanzamiento de barrido exterior), los medallistas tienen algo que los distingue de los demás. Creo que Aaron Wolf es el tipo de judoka con una técnica asombrosa e incomparable. Creo que, con Nagata y conmigo, podemos lograr un excelente desempeño sin contratiempos. Puede que los de HOT crean saber todo sobre la tortura, pero yo me he entrenado con Inoki, Bill Robinson y Karl Gotch, así que les mostraré lo que es la «verdadera tortura». Quiero que el público aplauda tan fuerte que no puedan oír los gritos y gemidos de nuestros oponentes.

En el evento también participará Hiroshi Yamato, miembro del Consejo Municipal de Kimitsu, quien hará una aparición especial. Formará equipo con Satoshi Kojima y Taisei Nakahara para enfrentarse a Togi Makabe, Toru Yano y Tatsuya Matsumoto.

El cartel queda así:

NJPW «YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XVIII», 20.06.2026

Kimitsu Citizen Gymnasium (Uchiminowa Sports Park)

1. Togi Makabe, Toru Yano y Tatsuya Matsumoto vs. Satoshi Kojima, Hiroshi Yamato y Taisei Nakahara

2. Master Wato y Masatora Yasuda vs. SHO y DOUKI

3. Shota Umino y Ryusuke Taguchi vs. Jake Lee y Zane Jay

4. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young

5. Taichi, Yuya Uemura y El Desperado vs. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai

6. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vs. Yota Tsuji, Shingo Takagi y Gedo

7. Blue Justice Special Six Man Tag Match: Yuji Nagata, Aaron Wolf y Josh Barnett vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru