AEW Collision se emite este sábado en el Smart Financial Centre, en Sugar Land, Texas, coliseo con capacidad para 6,400 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***) Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****) Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****) Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****) CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)

► Este sábado en AEW Collision

Athena pondrá a prueba a Maya World en la semifinal de la rama femenil del Torneo de la Fundación Owen Hart. Maya World se formó bajo el ala de Athena, y ahora la discípula deberá superar a la maestra para alcanzar el momento más grande de su carrera. Athena es la Campeona Mundial ROH y una de las rudas más dominantes de la empresa, pero Maya World llega como la favorita del público tras un ascenso notable. Maya, además, accedió al torneo en circunstancias difíciles, cubriendo la baja de Sareee, y carga con la reciente pérdida de su hermano mayor, lo que ha hecho de cada una de sus luchas un episodio cargado de significado. La ganadora avanzará a la final pactada para Forbidden Door el 28 de junio, donde la espera Mercedes Moné.

En lucha clasificatoria para el Survival of the Fittest por el Campeonato TBS, la ex Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, se medirá ante Mina Shirakawa. La ganadora se sumará al combate que coronará a la nueva monarca el 1 de julio en Dynamite.

Los Young Bucks y ‘Jungle’ Jack Perry se enfrentarán a The Lethal Twist, el trío formado por Jay Lethal, Lee Johnson y Blake Christian.

Además, Zack Sabre Jr. tendrá acción individual ante Adam Priest, como antesala de su esperado mano a mano contra Kenny Omega en Forbidden Door.