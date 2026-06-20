R-Truth y Damian Priest retienen el Campeonato de Parejas WWE ante los MFTs

Los Campeones de Parejas WWE, Damian Priest y R-Truth, pusieron el título en juego ante los MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga).

► Momentos clave

Talla Tonga y Priest iniciaron las acciones con forcejeo y un choque de poder a poder, mientras los War Raiders observaban tras bastidores. Truth y Tama ingresaron, con el veterano aplicando la ofensiva de John Cena, pero se descuidó al atacar a Talla, ya que fue sacado del ring y atacado por el gigante. Priest quiso ir en defensa de su compañero, pero Talla también le aplicó un Chokeslam sobre el borde del ring.

Tras la pausa comercial, Priest finalmente pudo reingresar para auxiliar a Truth y descargó una ofensiva sobre sus dos rivales, aunque también quedó un poco lastimado. En ese momento, Solo Sikoa apareció contra orden expresa de los retadores, y Priest vio una oportunidad para atacarlo, con Solo sacrificándose para proteger a sus compañeros. Talla y Priest forcejeaban afuera del ring y Tama Tonga se distrajo con ellos, lo cual fue aprovechado por R-Truth para robarse la victoria con una rápida rodada para Tama Tonga, mientras el réferi contaba los tres segundos.

► ¿Y ahora qué?

Los campeones retienen los títulos, aunque la sombra de la polémica y la interferencia de Solo Sikoa quedan como tema de conversación. Por su parte, los War Raiders siguen acechando desde la distancia, dejando claro que su objetivo son los campeonatos.