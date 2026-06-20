Liv Morgan derrotó a Charlotte Flair y avanza a la final de Queen of the Ring

En la semifinal del torneo Queen of the Ring de esta noche en SmackDown, Liv Morgan derrotó a Charlotte Flair, avanzando así a la final, donde se medirá a IYO SKY en Night of Champions.

► Momentos clave

Flair llegó al combate con una desventaja previa: en Raw, había sometido a Roxanne Pérez , pero se lastimó la mano en el proceso. Morgan aprovechó cualquier oportunidad para castigar la pierna de la Reina, conectando patadas voladoras contra el poste que aprovechó para fijarla en el árbol del tormento y atacarla con patadas hasta que el árbitro la obligó a soltarla.

Flair logró remontar en varios tramos del combate: conectó un Natural Selection desde la segunda cuerda para un conteo cerrado e intentó la Figure Four, aunque el movimiento le dolió tanto a ella misma que Morgan logró llegar a las cuerdas para romper la sumisión. La Campeona Mundial Femenil remató con un Oblivion, pero no logró el conteo de tres, por lo que regresó de inmediato a la llave que terminaría definiendo el combate.

En el tramo final, Morgan continuó atacando la rodilla de Flair, incluyendo patadas contra el propio poste del ring. Flair intentó un látigo irlandés, pero su rodilla simplemente cedió antes de llegar a la esquina. Aun así, logró mantenerse en pie hasta que Morgan la atrapó en un medio cangrejo y Flair no tuvo más opción que rendirse.