Jey Uso vence a Je’Von Evans y avanza a la final de King of the Ring

En un combate lleno de velocidad, Jey Uso logró imponerse a Je’Von Evans para sellar su pase a la final del torneo King of the Ring.

► Momentos clave

Ninguno quiso perder tiempo y se fueron a los golpes. Jey fue sacado eventualmente del ring y Je’Von se lanzó sobre él, volando sobre la tercera cuerda. Tras la pausa comercial, Je’Von seguía volando con su ofensiva, pero Jey finalmente encontró una apertura, lo derribó, recuperó el control y empezó un ataque bastante agresivo, aprovechando que su rival ya venía tocado.

Luego de otro forcejeo, Jey mandó a volar a Je’Von hacia afuera y este impactó contra la barrera de protección. Eventualmente, Je’Von se recuperó y logró aplicar un Spanish Fly desde la tercera cuerda, frenando el ímpetu de Jey. Al reincorporarse, ambos tuvieron un intercambio de golpes, hasta que Jey volvió a derribar a su rival con una patada. Je’Von respondió con una patada voladora, pero Jey se levantó rápido e impidió el OG Cutter, derribándolo.

Jey remató con una plancha y selló su pase a la final, dejando a Je’Von tendido en la lona mientras el réferi contaba la cuenta de tres.