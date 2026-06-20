Oficial: Cody Rhodes vs. Gunther vs. Sami Zayn por el título en Night of Champions

Tras la conclusión de su revancha doble en SmackDown, Cody Rhodes se acercó al gerente general Nick Aldis y le propuso algo inesperado: una lucha de tres esquinas por el Campeonato Indisputable de WWE en Night of Champions 2026 incluyendo a Gunther y a Sami Zayn. Aldis aceptó de inmediato y la lucha quedó oficializada para el 27 de junio en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

► El caos que llevó a esta lucha

La propuesta de Rhodes llegó como consecuencia directa de lo ocurrido esta misma noche, donde Rhodes retuvo el título ante Gunther en una revancha con Sami Zayn como réferi especial. La lucha terminó de forma controvertida en primera instancia, con Cody cubriendo a Gunther tras forzarlo a soltarse de las cuerdas, lo que llevó al propio campeón a exigir que el combate se reiniciara por no considerarlo un final justo.

En la segunda oportunidad, Zayn apareció de la nada para conectarle un Helluva Kick a Gunther, provocando la descalificación. El propio réferi especial no se detuvo ahí: golpeó al réferi Adrian Butler y remató atacando a Cody con el cinturón. Con ese ataque, Zayn cerró el círculo de una tensión que venía gestándose desde Clash in Italy, donde Cody había retenido el título ante Gunther en un final igualmente polémico. Fue precisamente esa escalada la que llevó a Rhodes a buscar a Aldis y pedirle resolver ambas rivalidades en un solo combate.

Cabe recordar que Rhodes y Zayn son, junto con CM Punk, los únicos tres luchadores que han logrado vencer a Gunther en el elenco principal.

► Lo demás que trae Night of Champions

El evento también albergará las finales de los torneos King y Queen of the Ring, cuyos ganadores obtendrán una oportunidad titular en SummerSlam. Ya está confirmado que el Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns no viajará a Arabia Saudita para este show.