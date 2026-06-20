AEW Collision 20 de junio 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 20 de junio, AEW Collision se emitirá desde el Smart Financial Centre, en Sugar Land, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El sábado pasado en AEW Collision

Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***) Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****) Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****) Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****) CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 13 de junio 2026

SEMIFINAL FEMENIL TORNEO FUNDACION OWEN HART: Athena vs. Maya World

Athena vs. Maya World Zack Sabre Jr. vs. Adam Priest

Jack Perry y The Young Bucks vs. Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson

The Hurt Syndicate en acción

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 20 de junio de 2026

Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Smart Financial Centre Sugar Land, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 18:00 Fox Sports / MyAEW Panamá 19:00 MyAEW Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW Chile 21:00 MyAEW Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) MyAEW / ITV España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) DAZN / MyAEW Japón — Tokio 09:00 (domingo) MyAEW Australia — Sídney 11:00 (domingo) MyAEW Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (domingo) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.