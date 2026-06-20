AEW Collision 20 de junio 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 20 de junio 2026 | Athena vs. Maya World

Este sábado 20 de junioAEW Collision se emitirá desde el Smart Financial Centre, en Sugar Land, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El sábado pasado en AEW Collision

  1. Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***)
  2. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***)
  3. Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**)
  4. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****)
  5. Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2)
  6. David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****)
  7. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****)
  8. Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
  9. CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 13 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 20 de junio 2026 | Athena vs. Maya World
AEW Collision 20 de junio 2026.
  • SEMIFINAL FEMENIL TORNEO FUNDACION OWEN HART: Athena vs. Maya World
  • Zack Sabre Jr. vs. Adam Priest
  • Jack Perry y The Young Bucks vs. Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson
  • The Hurt Syndicate en acción

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 20 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Smart Financial Centre Sugar Land, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 18:00 Fox Sports / MyAEW
Panamá 19:00 MyAEW
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW
Chile 21:00 MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) DAZN / MyAEW
Japón — Tokio 09:00 (domingo) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (domingo) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (domingo) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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