AEW Collision 20 de junio 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 20 de junio, AEW Collision se emitirá desde el Smart Financial Centre, en Sugar Land, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►El sábado pasado en AEW Collision
- Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***)
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***)
- Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****)
- Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2)
- David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****)
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****)
- Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
- CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)
► Momentos clave
- Kenny Omega atacó con el V-Trigger a Bad Dude Tito y lo remató con su One Winged Angel.
- Hikaru Shida dio un rodillazo volador a Zayda Steel, luego intercambiaron derechazos y antebrazos a la cara. Shida sobrevivió a una rodada a espaldas, la castigó con su rodillazo volador Tamashii y luego, cuando cayó casi noqueada, le aplicó un cangrejo para hacerla rendir.
- Myron Reed le dio una superkick al campeón, quien luego reaccionó con patadas voladoras a la espalda de Myron, evitando un stunner. Finalmente, Kevin Knight castigó a Myron Reed con su súplex lateral, el Crash Landing, para ganar por cuenta de tres.
- Finalmente, The Dogs aplicaron su combinación Full Clip, una combinación de azotón de espaldas contra la lona y súper lanza a Nick Jackson para asegurar la cuenta de tres y llevarse una victoria consagratoria.
- Persephone le dio una tremenda bofetada y le sacó el líquido de la boca. Luego, Persephone atacó con un tremendo powerbomb a Julia Hart y obtuvo una sorpresiva victoria por cuenta de tres.
- El final llegó cuando Mike Bailey voló desde el esquinero para un rodillazo a la espalda. Jake Doyle esquivó el movimiento en el último segundo. Con su rival en la lona, Jake Doyle remató a Mike Bailey con un definitivo powerbomb para ganar por cuenta de tres.
- Jon Moxley aplicó su famoso Paradigm Shift directamente sobre los objetos punzantes. Así logró la cuenta de tres en una lucha perfecta que no tuvo puntos negativos.
► Cartelera AEW Collision 13 de junio 2026
- SEMIFINAL FEMENIL TORNEO FUNDACION OWEN HART: Athena vs. Maya World
- Zack Sabre Jr. vs. Adam Priest
- Jack Perry y The Young Bucks vs. Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson
- The Hurt Syndicate en acción
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 20 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Smart Financial Centre Sugar Land, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|18:00
|Fox Sports / MyAEW
|Panamá
|19:00
|MyAEW
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|MyAEW
|Chile
|21:00
|MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|DAZN / MyAEW
|Japón — Tokio
|09:00 (domingo)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (domingo)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (domingo)
|MyAEW
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.