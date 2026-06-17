Thunder Rosa ya no quiere Death Matches, aunque no les cierra la puerta

Thunder Rosa ha construido una carrera marcada por su intensidad dentro del ring y por su disposición para afrontar algunos de los combates más extremos de la lucha libre profesional. Sin embargo, parece que esa etapa ha quedado prácticamente atrás.

Durante una entrevista con Viva Houston, la luchadora habló sobre su experiencia en los Death Matches y reconoció que actualmente ya no tiene interés en convertirlos en una parte habitual de su carrera.

► Thunder Rosa prefiere otro tipo de retos

A lo largo de los años, Thunder Rosa ha participado en luchas callejeras, encuentros sin descalificación, combates en jaula de acero y Death Matches, convirtiéndose en una de las luchadoras más versátiles de la industria.

No obstante, la actual integrante del AEW y CMLL considera que ya cumplió una etapa dentro de ese estilo de lucha.

«Ya no quiero Death Matches, con eso ya tuve suficiente (risas). Puedo hacer alguno de vez en cuando porque, honestamente, me gusta mucho. Es una forma de usar la creatividad de una manera poco común y puedes contar una historia de una forma más sangrienta, un poco más fría, un poco más violenta, un poco más loca».

► El trabajo en CMLL ha cambiado la perspectiva de Thunder Rosa

La luchadora explicó que actualmente se encuentra en una etapa distinta de su carrera debido a su papel como Amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Según Rosa, luchar en México implica afrontar desafíos diferentes a los que encuentra regularmente en Estados Unidos, especialmente en cuanto a la construcción de los combates y la conexión con el público.

«Siento que en esta etapa en la que soy Amazona, me cuesta un poco más de trabajo porque ahora tengo que pensar en los detalles, en los movimientos, en la forma de contar la historia que resonará con el público en México porque es diferente al público de Estados Unidos».

La luchadora también destacó la calidad del talento que existe tanto en el CMLL como en AEW, empresas donde desarrolla actualmente gran parte de su actividad profesional.

«En las dos compañías luchan los mejores. Lo mismo en CMLL que en AEW».

► Una especialista en combates extremos

Aunque ahora prefiere enfocarse en otros estilos de lucha, Thunder Rosa dejó claro que no descarta volver a participar en algún Death Match en el futuro.

Su trayectoria incluye varios encuentros extremos que ayudaron a consolidar su reputación dentro de la escena independiente y posteriormente en empresas como AEW, donde protagonizó algunas de las luchas más violentas de la división femenil.

Por ahora, la mexicana-estadounidense parece enfocada en seguir creciendo dentro del CMLL y AEW, priorizando la narrativa, la técnica y la conexión con el público por encima de la violencia extrema que caracterizó parte de su carrera.