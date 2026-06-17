Kyle Fletcher, molesto con Hechicero por hacer equipo con Takeshita en FantasticaMania México

Kyle Fletcher, uno de los principales rudos de AEW, no está muy contento por FantasticaMania México, y es por ello que solicitó el número telefónico de Hechicero.

La petición llegó como respuesta a un tuit de Drainmaker, que celebraba el hecho de que Hechicero se presentará este viernes en FantasticaMania México, haciendo pareja con Konosuke Takeshita, sin que aparentemente importe en nada el que Takeshita fue expulsado de la Don Callis Family.

► ¿Por qué Kyle Fletcher quiere hablar con Hechicero?

En Double or Nothing, Takeshita conquistó el Campeonato Internacional AEW al derrotar a Kazuchika Okada. La celebración duró poco: Fletcher, quien acababa de regresar de una lesión, se presentó en el ring, levantó la mano de Takeshita en un aparente gesto de unidad, y acto seguido lo atacó con un lariat y le aplicó un brainbuster, expulsándolo formalmente de la Don Callis Family ante la mirada complaciente del resto del grupo.

Ahora, semanas después, Hechicero —miembro vigente de la Don Callis Family y actual Campeón Mundial de Peso Completo CMLL— hará equipo con el ahora expulsado Takeshita en FantasticaMania México, lo que generó el comentario de Fletcher.

No se espera que Fletcher esté presente en Fantasticamanía, pero será raro si Hechicero y Takeshita hacen equipo como si nada, pues contradice los sucesos de AEW.