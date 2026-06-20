Canek defiende a los luchadores mexicanos tras el éxito de El Grande Americano en AAA

Canek volvió a poner el dedo en una llaga que conoce bien: la manera en que se juzga el trabajo de los luchadores extranjeros frente a los mexicanos. El Príncipe Maya se refirió en esta ocasión a la lucha de máscaras entre El Grande Americano y El Original Grande Americano celebrada en el evento Noche de los Grandes.

► «Me da gusto que la gente sepa apreciar lo bueno»

La lucha fue muy celebrada por la crítica y la afición mexicana, y aunque Canek reconoció sus méritos, también hizo notar alginas cosas, esto en declaraciones para Reporte Luchístico:

“Ellos están haciendo aquí la lucha y se están preparando para la lucha mexicana, porque ellos, aunque digan que no, están aprendiendo. Vinieron a aprender y sacaron un evento grande. Qué bueno, me da gusto que la gente sepa apreciar lo bueno. ¿Pero por qué aquí no dijeron que se vendió, que hubo un vendido, como dicen con los mexicanos?

«Los muchachos están aprendiendo el deporte, el estilo de México, como uno cuando va para Estados Unidos o cuando comienza. A mí me enseñaron los dos estilos, el estilo americano y el estilo japonés, que es el mismo que el americano pero más recio, más duro. Pero la lucha no es de juego, es de a deveras, y el que piense que es de juego, bueno, que Dios lo bendiga.”

La lucha en cuestión enfrentó a El Grande Americano —personaje que con el tiempo se volvió ídolo del público mexicano gracias a su dominio del español y su acercamiento genuino a la cultura local— contra El Original Grande Americano, interpretado por Gable, quien partió como villano absoluto al ser percibido como una burla del país.

Tras perder la máscara, el propio Gable reconoció en el ring que se había puesto ese personaje para aprender las artes de la lucha libre, pero que en el proceso terminó aprendiendo algo más profundo sobre la cultura y el público mexicanos, admitiendo no poder sobrepasar ese espíritu.

► Una crítica que viene de tiempo atrás

No es la primera vez que Canek cuestiona el modelo de trabajo que llega desde Estados Unidos. El veterano luchador tabasqueño, con más de cinco décadas de carrera y enfrentamientos históricos ante figuras como Hulk Hogan y André el Gigante, ya había arremetido en el pasado contra WWE al señalar que sus luchadores son “actores-luchadores” y no representantes de la lucha real, criticando el formato actual de la empresa estadounidense, centrado más en el micrófono que en el trabajo físico sobre el ring.

El reclamo de Canek apunta a una contradicción que percibe en la forma en que la afición y la crítica juzgan el trabajo extranjero frente al nacional: cuando un luchador mexicano pierde la máscara, suele acusársele de “vendido”, mientras que, según el Príncipe Maya, a los luchadores estadounidenses que llegan a aprender el estilo mexicano se les concede automáticamente el beneficio de la duda y hasta elogios.