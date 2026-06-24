Colombia clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

En un emocionante juego, Colombia logró vencer a la República Democrática del Congo, asegurando su clasificación a la segunda ronda, los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La Selección Colombia dio un paso monumental en sus aspiraciones mundialistas tras derrotar por la mínima diferencia (1-0) a la siempre física y combativa República Democrática del Congo, en un duelo electrizante escenificado el 23 de junio de 2026.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo supo descifrar el rocoso planteamiento africano gracias a un planteamiento inteligente en la mitad de la cancha y un chispazo de genialidad ofensiva en el complemento que desató el delirio de la marea amarilla en las tribunas.

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Desde el pitazo inicial, el conjunto congoleño intentó imponer condiciones mediante transiciones rápidas y un despliegue atlético imponente, exigiendo la atención total de la zaga cafetera liderada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Colombia, con paciencia y dándole buena circulación al balón a través de James Rodríguez y Luis Díaz, desgastó los bloques rivales. La recompensa llegó en la segunda mitad con un remate letal dentro del área del lateral derecho, Daniel Muñoz, que dejó sin opciones al guardameta Joel Kiassumbua, al minuto 75.

En el cierre, la tricolor tiró de oficio, defendió la ventaja con uñas y dientes y se adjudicó tres puntos de oro puro de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.