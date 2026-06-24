Colombia clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

por
Super Fucho

En un emocionante juego, Colombia logró vencer a la República Democrática del Congo, asegurando su clasificación a la segunda ronda, los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La Selección Colombia dio un paso monumental en sus aspiraciones mundialistas tras derrotar por la mínima diferencia (1-0) a la siempre física y combativa República Democrática del Congo, en un duelo electrizante escenificado el 23 de junio de 2026.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo supo descifrar el rocoso planteamiento africano gracias a un planteamiento inteligente en la mitad de la cancha y un chispazo de genialidad ofensiva en el complemento que desató el delirio de la marea amarilla en las tribunas.

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Desde el pitazo inicial, el conjunto congoleño intentó imponer condiciones mediante transiciones rápidas y un despliegue atlético imponente, exigiendo la atención total de la zaga cafetera liderada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Colombia, con paciencia y dándole buena circulación al balón a través de James Rodríguez y Luis Díaz, desgastó los bloques rivales. La recompensa llegó en la segunda mitad con un remate letal dentro del área del lateral derecho, Daniel Muñoz, que dejó sin opciones al guardameta Joel Kiassumbua, al minuto 75.

En el cierre, la tricolor tiró de oficio, defendió la ventaja con uñas y dientes y se adjudicó tres puntos de oro puro de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.

Minuto Suceso Detalle de la Incidencia
01′ 🚨 Susto Tempranero La RD del Congo roza la apertura del marcador mediante un remate fortísimo de media distancia que pasa rozando el vertical de Camilo Vargas.
15′ ❌ Gol Anulado (VAR) Daniel Muñoz mandaba a guardar la pelota al fondo de la red africana, pero el cuerpo arbitral invalida la acción de inmediato por una posición fuera de juego previa.
25′ 🥤 Pausa Táctica Se detiene el juego en Guadalajara para la hidratación. Tras el parón, el Congo ajusta su línea de 5 defensores y logra enfriar el asedio colombiano de la primera mitad.
45′ 🧤 Muralla Mpasi Concluye la primera mitad con el arquero del Congo, Lionel Mpasi, erigiéndose como la figura absoluta tras registrar cuatro atajadas monumentales a quemarropa.
75′ ⚽ ¡GOL DE COLOMBIA! ¡Justicia en el Akron! El lateral derecho Daniel Muñoz rompe el espacio, pisa el área y saca un remate de zurda que se desvía en la defensa descolocando por completo a Mpasi para el 1-0.
89′ 🧤 ¡San Camilo Vargas! El portero cafetero Camilo Vargas aparece sobre la hora con una mano providencial y salvadora para repeler el último centro con veneno de los africanos.
90’+6 🏁 Clasificación Sellada Final del partido. Colombia suma 6 puntos perfectos y se convierte en una de las primeras naciones instaladas formalmente en los 16vos de final del Mundial 2026.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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