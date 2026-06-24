JBL defiende a Vince McMahon: “El mundo del entretenimiento es mejor con Vince McMahon”

JBL se sumó esta semana a las voces que se han pronunciado sobre el futuro de Vince McMahon fuera de WWE . En el podcast Something To Wrestle , el miembro del Salón de la Fama argumentó que tanto el mundo del entretenimiento como el de los negocios son mejores cuando el exdirector ejecutivo de WWE forma parte de ellos.

► “Creo que el mundo de los negocios es mejor con Vince McMahon en él”

JBL reveló que ha hablado con McMahon recientemente, aunque sin obtener información concreta sobre sus planos. Lo definió como alguien que guarda sus cartas con extremo celo y construyó su legado precisamente sobre esa capacidad de maniobrar en la sombra.

«Tuve la oportunidad de hablar con él hace un tiempo y no va a dar ninguna información. Vince es el máximo guardián de sus cartas… Vince fue el último titiritero, y construyó un negocio de varias millas de millones de dólares a partir de eso. Así que no sé. Espero que sea algo. Creo que el mundo de los negocios es mejor con Vince McMahon en él. Creo que el mundo del entretenimiento es mejor con Vince McMahon en él. Puedes elegir si te gusta o no como persona… Tomó una inversión de un millón de dólares y la vendido por 9.300 millones. Es una de las mejores historias en la historia de Estados Unidos. ¿Sería bueno a los 81 años volver y hacer algo, sí?

McMahon tiene actualmente 80 años.

► El contexto: acuerdos legales y especulación sobre un regreso

Las declaraciones de JBL llegan en un momento en que la situación legal de McMahon ha acaparado la atención de la industria. La demanda presentada por Janel Grant en enero de 2024, que lo acusa de agresión sexual y tráfico de personas, fue trasladada recientemente a un proceso de arbitraje privado. Además, el juicio civil que enfrentaba con accionistas de WWE por la fusión que dio origen a TKO Group Holdings fue cancelado tras alcanzarse un acuerdo extrajudicial.

Como informamos previamente, Vince Russo argumentó esta semana que WWE está despejando deliberadamente el terreno para el regreso de McMahon , vinculando ambos desenlaces legales con un plan de retorno a la empresa. JBL no va tan lejos en sus declaraciones, pero sí deja claro que desea que su antiguo jefe tenga un papel activo en la industria.

De concretarse una vuelta al mundo empresarial, los informes indican que McMahon podría retomar las riendas de 14TH & I , una compañía de deportes, medios y entretenimiento que constituyó tras su salida de WWE. Por el momento, ni él ni TKO han confirmado ningún plan al respecto.