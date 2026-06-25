Paul Heyman desvela sus funciones actuales en WWE

Paul Heyman habló de sus funciones actuales en WWE y trazó una comparación directa entre trabajar con Vince McMahon y hacerlo con Triple H.

Lo hizo en una nueva entrega del pódcast Insight with Chris Van Vliet, la misma entrevista en la que reveló los detalles del emotivo abrazo con Brock Lesnar en WrestleMania 42.

► Entre bastidores y en Gorilla: los roles de Heyman en WWE hoy

Heyman describió con detalle las distintas capas de su trabajo actual en la empresa, que van más allá de su papel visible como mánager en pantalla:

“Si tuviera que enumerar mis áreas de servicio, pues, número uno, soy el enlace de algunos talentos. En términos de que soy el enlace creativo entre ese talento y el equipo creativo, y entre el equipo creativo y ese talento. Así que mucho del trabajo creativo fluye a través de mí en ambas direcciones. Manejo mucho de lo que ocurre entre bastidores para los miembros de The Vision, obviamente para Brock Lesnar, y hay otros.”

Además de ese rol de enlace, Heyman señaló que está presente en Gorilla Position durante los shows, en particular durante SmackDown, colaborando con el equipo creativo en tiempo real según lo que se necesite.

► McMahon vs. Triple H: dos formas de dirigir en dos eras distintas

La parte más sustancial de la entrevista llegó cuando Heyman explicó por qué considera que Triple H es el hombre adecuado para la WWE de hoy, en contraste con la era McMahon. Su argumento central: el rol del director creativo ha cambiado radicalmente porque el número de partes interesadas a las que hay que responder es incomparablemente mayor.

“Hoy hay que complacer a muchos amos. Paul Levesque es la mejor persona para ese trabajo. Es un colaborador. Pivota. Comprende. Y entiende que lo que funciona hoy puede no funcionar mañana, y lo que funciona mañana puede no funcionar en dos días. Es brillante observando el panorama y evaluando: ¿Tiene sentido esto? ¿Es lógico? ¿Funciona la historia? ¿Generará interés e intriga de taquilla? ¿Funciona para los personajes involucrados? ¿Los desarrolla y los lleva de ser personajes de un programa de televisión a convertirse en atracciones?”

Heyman fue explícito sobre los factores que condicionan ese trabajo hoy: los distintos distribuidores y socios comerciales de WWE, las plataformas de streaming, y los algoritmos que dictan qué tipo de contenido tiene alcance. En ese entorno, dijo, la capacidad de colaborar y adaptarse no es un complemento del liderazgo creativo: es el liderazgo creativo.

El exdueño de ECW cerró su valoración con una afirmación contundente: si hoy fundara una empresa de lucha libre, contrataría a Triple H para dirigirla.