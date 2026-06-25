Apollo Crews estaría en la mira de TNA tras su salida de WWE

El futuro de Apollo Crews podría estar en TNA Wrestling. De acuerdo con un reporte conjunto de Fightful Select y WrestleVotes, la empresa ha mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de incorporar al ex luchador de WWE.

El nombre de Crews comenzó a sonar con fuerza después de abandonar WWE durante la ronda de recortes anunciada el pasado 24 de abril, poniendo fin a una etapa de más de diez años dentro de la compañía.

► Apollo Crews aparece como opción para reforzar TNA

Según la información, varios miembros de TNA han discutido la posibilidad de sumar a Crews a su elenco.

Sin embargo, todavía no existe claridad sobre si los recientes cambios internos, como las salidas de Tommy Dreamer y Sami Callihan, han modificado esos planes. Tampoco se sabe con certeza cuál es la situación contractual del luchador respecto a WWE.

► La cláusula de no competencia sigue siendo una incógnita

Uno de los principales obstáculos para un posible debut inmediato sería la cláusula de no competencia. Si Apollo Crews fue despedido oficialmente el 24 de abril, tendría que cumplir los habituales 90 días antes de firmar con otra empresa, plazo que concluiría alrededor del 23 de julio.

No obstante, si su salida se produjo simplemente por el vencimiento de su contrato, el panorama sería distinto y podría negociar libremente con cualquier promoción antes de esa fecha. Hasta ahora ninguna de las partes ha aclarado cuál de los dos escenarios corresponde a su caso.

► ¿Podría aparecer en Slammiversary?

Las especulaciones también han alcanzado el evento Slammiversary, donde Mustafa Ali defenderá el Campeonato Internacional de TNA frente a un rival sorpresa.

Aunque algunos aficionados han señalado a Crews como posible oponente, la incertidumbre sobre su situación contractual hace que esa posibilidad permanezca en duda. En caso de seguir sujeto a la cláusula de no competencia, no estaría disponible para participar en el evento del 28 de junio.

► Un excampeón con experiencia

Apollo Crews llegó a WWE en 2014 y durante su paso por la empresa conquistó el Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato Intercontinental.

Ahora, con su futuro todavía por definirse, TNA aparece como una de las compañías interesadas en hacerse con sus servicios, aunque habrá que esperar para conocer si las conversaciones terminan convirtiéndose en una contratación oficial.