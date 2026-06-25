Triple H: «Algún día, ellos protagonizarán WrestleMania»

Triple H concedió una extensa entrevista a Stephen A. Smith en la que repasó algunos de los temas más importantes de la actualidad de WWE. El director de contenidos habló sobre el relevo generacional, elogió a varias de las jóvenes promesas que están llamadas a liderar la empresa en los próximos años, recordó los problemas de salud que marcaron su vida y explicó cuál es su visión para el futuro de WWE, además de analizar la importancia del carisma, la alianza con ESPN y el próximo Night of Champions.

► En palabras de Triple H

Cómo WWE conecta con los aficionados

«Creo que lo más difícil del mundo es mantener el pulso de lo que la gente quiere. El mundo cambia constantemente y en WWE todo gira en torno a la conexión con los aficionados. Desde el primer día que llegas, aprendes que tu objetivo es provocar una reacción, ya sea que el público te anime o te abuchee. Todo consiste en generar esa implicación emocional. Cuando consigues contar una historia como la de los New York Knicks (ganadores de la NBA en 2026), con un equipo que nunca se rinde y una afición que lleva años esperando ese momento, no hay nada igual. Eso es exactamente lo que buscamos ofrecer en WWE: emociones que los aficionados nunca olviden.»

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Night of Champions y la nueva generación de WWE

«Night of Champions va a ser un evento muy especial. Durante los últimos meses hemos visto cómo el relevo generacional empieza a hacerse realidad. Todo comenzó con la gira de despedida de John Cena y con la oportunidad que quiso dar a los jóvenes talentos. Ahora estamos viendo cómo esa apuesta empieza a dar sus frutos con luchadores como Oba Femi, Trick Williams, Sol Ruca o Je’Von Evans. Este evento mostrará a muchos de esos talentos dando un paso adelante y demostrando que el futuro de WWE ya está aquí.»

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La importancia de apostar por el talento joven

«Siempre tienes que estar pensando en el futuro. John Cena se retira, AJ Styles también se acerca al final de su carrera y otros grandes nombres acabarán siguiendo ese camino. Por eso necesitas que la siguiente generación ya esté preparada. Oba Femi puede llegar a ser una de las mayores estrellas que haya tenido este negocio. Je’Von Evans tiene un talento increíble y me recuerda al joven Jeff Hardy por su energía y su espectacularidad. Trick Williams tiene una personalidad imposible de ignorar. Estoy convencido de que dentro de unos años ellos serán quienes encabecen WrestleMania.»

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El carisma como clave del éxito

«El atletismo por sí solo no es suficiente. El carisma sigue siendo el rey en este negocio. Creo que Trick Williams tiene un enorme potencial en ese aspecto y Oba Femi también es extraordinario con el micrófono, aunque de una forma diferente. Con el tiempo y la experiencia veremos cómo muchos de estos talentos desarrollan aún más esa capacidad para conectar con el público. Eso es lo que convierte a una gran estrella en una auténtica superestrella.»

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Su estado de salud y su pasión por WWE

«Has sido muy observador. Es cierto que pasé por momentos complicados con mi salud, pero eso ya forma parte del pasado. Ahora intento cuidarme y asegurarme de que todo siga así. Al mismo tiempo, necesitas tener un propósito en la vida. Después de mi familia, WWE es mi razón de ser. Amo este negocio. Me ha dado absolutamente todo: mi carrera, mi familia e incluso conocer a mi esposa. Trabajar cada día con los jóvenes talentos me mantiene ilusionado. Ellos me contagian su energía y me hacen sentir joven otra vez.»

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Trabajar junto a Nick Khan

«Nick Khan es, sin ninguna duda, el mejor presidente con el que he trabajado. Nunca había conocido a alguien con una visión de negocio tan brillante. Pero lo que realmente le diferencia es que creció siendo aficionado a la lucha libre. Conoce este negocio como muy pocas personas. Nuestra relación funciona porque él aporta un enorme conocimiento empresarial y ambos compartimos la misma pasión por WWE. Es una combinación perfecta.»

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Ayudar a los jóvenes a encontrar su propósito

«Muchas veces llegan jóvenes que quizá soñaban con jugar en la NFL o participar en unos Juegos Olímpicos. Les mostramos cómo es realmente WWE por dentro y lo que pueden llegar a conseguir aquí. Al principio algunos solo quieren probar, pero unos meses después ves cómo todo cambia. Descubren su propósito. Cuando encuentran ese ‘por qué’, ya no hay marcha atrás. Incluso si mañana dejaran WWE, buscarían cualquier otra forma de seguir en este negocio. Es increíble ver cómo alguien encuentra el camino que quiere seguir en su vida.»

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Los luchadores a seguir en Night of Champions

«Tengo muchas ganas de ver a Bron Breakker frente a Seth Rollins porque creo que será una gran oportunidad para demostrar todo su potencial. También espero que Iyo Sky y Liv Morgan sorprendan a mucha gente con el combate que pueden ofrecer. Cada vez que Oba Femi sube al ring nos enseña cómo será el futuro de WWE, y ese futuro es realmente brillante.»

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La alianza entre WWE y ESPN

«ESPN representa el lugar donde se producen las grandes conversaciones sobre deporte. Para WWE es muy importante formar parte de ese debate diario. Cuando era niño apenas existían espacios donde hablar de lucha libre. Hoy la conversación está en todas partes y ESPN nos permite estar presentes junto al resto de grandes deportes. Eso nos da una visibilidad extraordinaria y acerca WWE a nuevos aficionados cada día.»

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El presente y el futuro de WWE

«Queremos ofrecer un espectáculo que siempre sea emocionante, sorprendente y capaz de entretener a todo el mundo. Hay espacio para personajes más desenfadados, para grandes rivalidades, para historias intensas y para nuevos talentos. Lo mejor de WWE es que las historias nunca terminan. Siempre hay algo nuevo esperando al aficionado. Si hace tiempo que no nos ves, puedes volver en cualquier momento y engancharte de nuevo. Y si nunca has vivido un evento en directo, te aseguro que no hay nada igual en el mundo del entretenimiento.»

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