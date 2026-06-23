Cómo ver WWE Night Of Champions 2026

Séptimo «premium live event» del elenco principal de WWE en lo que llevamos de 2026, Night Of Champions recala este sábado 28 de junio sobre la Kingdom Arena de Riad (Arabia Saudita).

A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE Night of Champions 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 11 AM

Madrid (España) – 7 PM

Santiago (Chile) – 1 PM

Buenos Aires (Argentina) – 2 PM

Bogotá (Colombia) – 12 PM

Asunción (Paraguay) – 2 PM

Belmopán (Belice) – 11 AM

Caracas (Venezuela) – 1 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12 PM

La Habana (Cuba) – 1 PM

La Paz (Bolivia) – 1 PM

Lima (Perú) – 12 PM

Managua (Nicaragua) – 11 AM

Montevideo (Uruguay) – 2 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 1 PM

Quito (Ecuador) – 12 PM

San José (Costa Rica) – 11 AM

San Juan (Puerto Rico) – 1 PM

San Salvador (El Salvador) – 11 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 1 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11 AM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento