Lo bueno y lo malo de WWE RAW 22 de junio 2026

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Lo bueno y lo malo de WWE Raw 22 de junio 2026 | Brie Bella y Paige vs. Lyra Valkyria y Bayley

WWE RAW presentó este 22 de junio de 2026 un episodio que tuvo un par de luchas titulares. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 22 de junio 2026

LO MALO de WWE RAW

► 2– La defensa del título de parejas

Toda la lucha fue larguísima, repetitiva y tediosa antes de su gran final. Dos largos lapsos en los que los rudos dominaron a los Profits, sin que avanzar la historia de la propia lucha. Los fans terminaron coreando «Boring» durante el castigo prolongado a Dawkins. El cierre fue espectacular, pero hizo falta sufrir varios minutos muertos para llegar ahí.

► 1– La defensa del título femenil en parejas

Apenas estrella y media en nuestra cobertura. El ritmo fue lento y errático, igual que en las otras defensas de las actuales campeonas. Lo rescatable es que después de la lucha, Bayley fue traicionada por Lyra Valkyria.

LO FEO de WWE RAW

► 1– El público

A diferencia del público de Francia e Italia, y del mismo público de Londres en otras ocasiones, esta vez estuvo totalmente apagado. No ayudó mucho que hubiera tantos tiempos muertos y que las luchas hayan sido malas.

LO BUENO de WWE RAW

► 1- Segmento de disculpa de Chad Gable

WWE Raw 22 de junio 2026.
WWE Raw 22 de junio 2026.

Fue lo más fuerte de la noche en construcción de personaje. Le dijo a Otis que fue el amigo más fiel y leal que cualquier humano pudiera desear, recordando veinte años de amistad, y terminó pidiéndole perdón mirándolo a los ojos. Pero lo que eleva el segmento es la respuesta de Maxxine: le dijo que todo lo que hizo y sigue haciendo siempre es por él, que es un falso, un egoísta. Y cuando ella por fin consiguió su sueño se dio cuenta de que no lo necesitaban, así que lo dejaron solo, igual que él los dejó a ellos. Un perdón que no se concede automáticamente y que deja a Gable triste y apagado.

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Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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