WWE RAW presentó este 22 de junio de 2026 un episodio que tuvo un par de luchas titulares. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 22 de junio 2026

LO MALO de WWE RAW

► 2 – La defensa del título de parejas

Toda la lucha fue larguísima, repetitiva y tediosa antes de su gran final. Dos largos lapsos en los que los rudos dominaron a los Profits, sin que avanzar la historia de la propia lucha. Los fans terminaron coreando «Boring» durante el castigo prolongado a Dawkins. El cierre fue espectacular, pero hizo falta sufrir varios minutos muertos para llegar ahí.

► 1 – La defensa del título femenil en parejas

Apenas estrella y media en nuestra cobertura. El ritmo fue lento y errático, igual que en las otras defensas de las actuales campeonas. Lo rescatable es que después de la lucha, Bayley fue traicionada por Lyra Valkyria.

LO FEO de WWE RAW

► 1 – El público

A diferencia del público de Francia e Italia, y del mismo público de Londres en otras ocasiones, esta vez estuvo totalmente apagado. No ayudó mucho que hubiera tantos tiempos muertos y que las luchas hayan sido malas.

LO BUENO de WWE RAW

► 1- Segmento de disculpa de Chad Gable

Fue lo más fuerte de la noche en construcción de personaje. Le dijo a Otis que fue el amigo más fiel y leal que cualquier humano pudiera desear, recordando veinte años de amistad, y terminó pidiéndole perdón mirándolo a los ojos. Pero lo que eleva el segmento es la respuesta de Maxxine: le dijo que todo lo que hizo y sigue haciendo siempre es por él, que es un falso, un egoísta. Y cuando ella por fin consiguió su sueño se dio cuenta de que no lo necesitaban, así que lo dejaron solo, igual que él los dejó a ellos. Un perdón que no se concede automáticamente y que deja a Gable triste y apagado.

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