Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026

WWE SmackDown dejó este viernes varios avances importantes rumbo a Night of Champions, destacando especialmente los finalistas para King of the Ring.

WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026

LO MALO de WWE SMACKDOWN

► 2 – Finalistas para King y Queen of the Ring

Las decisiones de poner a Jey Uso y Liv Morgan como finalistas para King y Queen of the Ring, respectivamnte, son bastante cuestionables. En el caso de Jey, WWE busca volver a insistir con ese experimento tras lo ocurrido hace menos de dos años, y con una posiblidad real de ganar, si Brock Lesnar aparece y le cuesta el triunfo a Oba Femi. Por otro lado, Liv Morgan, como Campeona Mundial, ¿Qué necesidad tiene de ganar Queen of the Ring, especialmente con Rhea Ripley (a quien supuestamente retaría) lesionada? ¿No era Charlotte Flair la opcíon más lógica, y que luego Jade Cargill sea quien pueda costarle el resultado en Night of Champions?

► 1 – Cody Rhodes vs. Gunther

El choque entre Cody Rhodes y GUNTHER, con Sami Zayn como réferi especial, fue llevado de una forma sobreexagerada. Programar una lucha de este calibre para abrir el show ya era raro (aunque en cierto modo, explicable, para no competir cara a cara con el partido de Brasil), pero todo empeoró con Zayn saliendo golpeado, un segundo réferi sustituto, Zayn regresando para hacer una cuenta rápida, una caótica discusión tras bambalinas en pantalla dividida para reiniciar la lucha, y otra interferencia de Zayn para decretar un «sin resultado». Un laberinto innecesario para armar una triple amenaza que se pudo programar de forma directa.

LO BUENO de WWE SMACKDOWN

► 1- Ricky Saints vs. Carmelo Hayes

Para desempatar su serie personal, Saints y Hayes dieron un gran combate para definir al retador número uno al Campeonato de EE. UU. de Trick Williams en Night of Champions. La lucha estuvo plagada de brillantes contraataques y culminó con Saints usando un esquinero expuesto para ganar de forma sucia pero inteligente, dándole la calidad luchística que el inicio del show arruinó.

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WWE continúa construyendo Night of Champions como su próximo gran evento premium.