Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026

WWE SmackDown dejó este viernes varios avances importantes rumbo a Night of Champions, destacando especialmente los combates clasificatorios para King of the Ring.

WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026

LO MALO de WWE SMACKDOWN

► 2 – The Bloodline

El evento estelar de cuatro esquinas dejó una enorme contradicción creativa. A pesar de que la narrativa intentó sembrar el pánico advirtiendo que la facción original de Roman Reigns intervendría con trampas, ni Jacob Fatu ni Jimmy Uso aparecieron, siendo el rudo Solo Sikoa quien intentó hacer trampa, y parece que WWE quiere hacer ver al Bloodline original como «los buenos de la historia» que luchan con honor, cuando Roman Reigns sigue siendo el que mueve los hilos.

► 1 – Campeonato Femenil de Parejas

Brie Bella y Paige (quienes no defendían sus títulos desde el 23 de mayo) regresaron de la gira europea para disputar una lucha no-titular contra Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid). Las campeonas ganaron este combate mediante un final flojo por distracción, aunque deberían ganar las retadoras para construir una historia con impulso. El combate evidenció el desgaste físico de Paige y dejó la sensación de que solo están ganando tiempo hasta que Nikki Bella pueda volver a viajar

LO BUENO de WWE SMACKDOWN

► 2 – Rey Fenix vs. Axiom

El público estuvo fatal en este combate; prácticamente no hubo reacción durante largos tramos, lo cual es una pena, porque ambos merecían un mejor ambiente para un buen combate tras lucir bastante bien en este enfrentamiento.

► 1- Royce Keys vs. Finn Balor vs. LA Knight vs. Jey Uso

En general, fue un combate bastante sólido. El público estaba algo apático, pero Royce Keys lució como una bestia física durante largos tramos, algo que necesitaba desesperadamente tras ser derrotado por Talla Tonga. Que Jey ganara es quizás la opción menos interesante, pero habrá que ver a dónde conduce esto.

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WWE continúa construyendo Night of Champions como su próximo gran evento europeo.