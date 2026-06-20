LUCHA LIBRE AAA 20 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver Lucha Libre AAA 20 de junio 2026 | Hijo de Dr. Wagner y Mini Vikingo vs. Hijo del Vikingo y Omos

Este sábado 20 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. Galeno venció a Golden Jacket y Galio (** 1/2)
  2. La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal vencieron a Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) (***)
  3. Omos venció a Chris Carter, Kingu y Daimo (* 1/2)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Joaquín Wilde (** 1/2)

► Cartelera AAA en FOX 20 de junio de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 20 de junio 2026 | Hijo de Dr. Wagner y Mini Vikingo vs. Hijo del Vikingo y Omos
Lucha Libre AAA 20 de junio 2026.
  • Hijo del Vikingo y Omos vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo.
  • CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) vs. Laredo Kid vs. Lince Dorado.
  • Regresa El Grande Americano.
  • Regresa el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio.
  • El gerente general de AAA, Rey Mysterio, hará un anuncio.

► ¿Dónde ver AAA en vivo?

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:  Foro GNP Seguros Mérida, Yucatán, México.>

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida) 19:00 FOX / FOX One
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 19:00 FOX / FOX One
Panamá 20:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube FOX
Chile 21:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 22:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 02:00 (domingo) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (domingo) YouTube / Facebook
Islas Canarias 02:00 (domingo) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 06:30 (domingo) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 09:00 (domingo) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 10:00 (domingo) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (domingo) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (domingo) YouTube / Facebook

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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