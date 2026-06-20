Este sábado 20 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Galeno venció a Golden Jacket y Galio (** 1/2)
- La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal vencieron a Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) (***)
- Omos venció a Chris Carter, Kingu y Daimo (* 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Joaquín Wilde (** 1/2)
► Cartelera AAA en FOX 20 de junio de 2026
- Hijo del Vikingo y Omos vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo.
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) vs. Laredo Kid vs. Lince Dorado.
- Regresa El Grande Americano.
- Regresa el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio.
- El gerente general de AAA, Rey Mysterio, hará un anuncio.
► ¿Dónde ver AAA en vivo?
Fecha: Sábado 20 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Foro GNP Seguros Mérida, Yucatán, México.>
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida)
|19:00
|FOX / FOX One
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|19:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|20:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|YouTube FOX
|Chile
|21:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|02:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|02:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|09:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|10:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (domingo)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (domingo)
|YouTube / Facebook