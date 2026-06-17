Lo bueno y lo malo de WWE NXT 16 de junio 2026

WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente el combate por equipos entre Zaria y Kelani Jordan contra Lola Vice y Kendal Grey.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 16 de junio de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Sigue la racha de derrotas de Thea Hail

La racha de derrotas televisadas de Hail se extendió en el torneo por el Campeonato Femenil WWE Speed, lo cual ya resulta frustrante. Pero lo peor,es que perdió ante Izzi Dame, quien la semana pasada enterró por completo el torneo al quejarse abiertamente con Shawn Spears de que no tenía ningún interés en participar. Que Hail pierda limpiamente contra alguien a quien ni le importa el título afecta la credibilidad de la división y estanca el avance de la joven universitaria

► 1 – Momento de Zaria arruinado

Tras lograr la victoria más importante de su carrera al destronar a Tatum Paxley como Campeona Norteamericana, Zaria abrió el show para celebrar su logro. Sin embargo, su momento fue saboteado por un caótico «desfile de promos» cuando todo el panorama del Campeonato Femenil NXT (Lola Vice, Kelani Jordan y Kendal Grey) invadió el ring. Las tres terminaron discutiendo sobre su propia rivalidad, ignorando por completo a Zaria y rebajando el valor de su campeonato en un segmento sumamente flojo.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Firma de contrato

Hartos de la aburrida fórmula de la mesa rota y la trifulca en el ring, el Campeón NXT Tony D’Angelo y el siniestro Naraku se reunieron «bajo el cobijo de la oscuridad» para hacer oficial su combate en The Great American Bash. Los juegos mentales, referencias a crímenes pasados y un gran suspenso final cuando Naraku se negó a firmar de inmediato, acompoañaron a este segmento.

► 1- Tavion Heights recupera el rumbo

Tras casi un año de sequía y tropiezos individuales desde su salida del No Quarter Catch Crew, Tavion Heights finalmente obtuvo una oportunidad por el oro. Con una polémica ayuda de su excompañero Myles Borne, Heights aseguró una lucha por el Campeonato Norteamericano en The Great American Bash, contra el mismísimo Borne, sembrando las semillas perfectas para un inminente cambio a rudo que potencie su excelente nivel técnico.

WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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