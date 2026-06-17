AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, coliseo con capacidad para 6,400 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***) Mark Briscoe venció a PAC (***) Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2) TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2) TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Mercedes Moné se medirá ante Hazuki en una de las semifinales del torneo de la Fundación Owen Hart. The CEO regresó por sorpresa hace dos semanas como comodín en sustitución de la lesionada Willow Nightingale, venciendo a Alex Windsor, y ahora persigue su segunda copa Owen Hart consecutiva. Hazuki, por su parte, llega tras eliminar en primera ronda a Persephone, la Campeona Mundial CMLL, a quien muchos daban como favorita para la final. No será la primera vez que se vean las caras: el duelo es revancha de aquel choque de diciembre de 2024, cuando Moné defendió con éxito el Campeonato Femenil IWGP ante Hazuki en un evento de NJPW. La ganadora enfrentará en la final a quien salga victoriosa entre Athena y Maya World, que se medirán este sábado en Collision.

En el plato fuerte de la noche, los equipos de MJF y Mark Briscoe se enfrentarán en una lucha de relevos seis contra seis. Pero antes del combate, ambos capitanes deberán anunciar a los integrantes de sus respectivos bandos de cara a la lucha en jaula de Forbidden Door.

Además, Will Ospreay y Swerve Strickland tendrán un cara a cara rumbo a su esperado duelo en la final de la rama varonil del torneo de la Fundación Owen Hart.