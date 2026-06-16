WWE RAW presentó este 15 de junio de 2026 un episodio que culminó con otra lucha clasificatoria para King of the Ring, donde Oba Femi resultó vencedor. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 15 de junio 2026

LO MALO de WWE RAW

► 1 – LA Knight, humillado en su propia casa

La forma en que WWE manejó a LA Knight en el programa dejó un sabor muy amargo. El luchador no solo lució como un quejumbroso tras bambalinas al reclamar un supuesto favoritismo hacia The Bloodline, sino que su discurso ante el público local terminó de la peor manera (luego de un buen inicio), ya que fue atacado por los Usos y liquidado por Jacob Fatu, una decisión creativa que enfría innecesariamente a una de las superestrellas más queridas de la empresa en su propia casa.

LO FEO de WWE RAW

► 1 – Más celebridades

La aparición del comediante Eric Andre, quien terminó tendido en el ring tras un par de planchas de Jacob Fatu. Aunque el segmento cumplió su objetivo de mostrar la naturaleza destructiva de Fatu, este tipo de espacios deberían reservarse para luchadores locales o talentos del gran elenco de WWE que están estancados compitiendo por migajas,

LO BUENO de WWE RAW

► 2- La evolución de Jacob Fatu y The Bloodline

La intriga de The Bloodline sigue entregando televisión de alto nivel. Jey Uso confrontó a Fatu por desobedecer órdenes, pero Roman Reigns sorprendió al ponerse del lado del «Samoan Werewolf», afirmando que no quiere hombres sumisos, sino familiares que hagan avanzar al grupo, otorgándole su propio ula fala. Más tarde, Fatu demostró su valor al destrozar a LA Knight con un implacable Tongan Death Grip, dejando en claro que solo responde al llamado del «Jefe Tribal»

► 1- Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez

En un combate libre de molestas interferencias externas, SKY derrotó a Raquel Rodriguez en la semifinal del Queen of the Ring. La la lucha tuvo un buen contraste de estilos: Rodriguez lució imponente como una ruda de gran poder físico (llegando a estampar a Iyo contra el poste), mientras que la japonesa brilló como la heroína de la noche, aguantando el castigo y sellando el triunfo con su impecable Moonsault.

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