El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2) Izzi Dame venció a Thea Hail (**) Nattie venció a Jaida Parker(***) Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)

► Este martes en WWE NXT

Izzi Dame y Arianna Grace se medirán en la final del torneo de contendiente número uno al Campeonato Femenil WWE Speed, con la ganadora retando a la actual monarca Wren Sinclair en The Great American Bash. Ambas llegan tras superar la primera ronda la semana pasada: Dame, miembro de The Culling, eliminó a Thea Hail, mientras que Grace dejó en el camino a Layla Diggs. La integrante de la facción de Shawn Spears viene de una racha intensa —cayó ante Lola Vice en su oportunidad por el Campeonato Femenil NXT y busca encarrilarse de nuevo—, y contará con el respaldo de Spears y Niko Vance en su esquina. Grace, por su parte, persigue una oportunidad titular para resarcirse tras haber perdido el Campeonato de las Knockouts TNA. La vencedora no solo se llevará el boleto a Orlando, sino la posibilidad de colgarse su primer campeonato en WWE.

En defensa del Campeonato EVOLVE, Aaron Rourke expondrá el cetro ante Tristan Angels, en la tercera defensa del monarca.

En acción de relevos, Hank and Tank (Hank Walker y Tank Ledger) enfrentarán a BirthRight (Uriah Connors y Channing Lorenzo).

Por su parte, Sean Legacy y Dorian Van Dux harán equipo para medirse a Shawn Spears y Niko Vance, de The Culling.

En mano a mano, Keanu Carver se verá las caras con EK Prosper.

La antesala de The Great American Bash se calienta con una doble firma de contrato: la de Tony D’Angelo y Naraku por el Campeonato NXT, y la de Lola Vice y Kendal Grey por el Campeonato Femenil NXT.

Además, Saquon Shugars y Dion Lennox estarán frente antes de su duelo en The Great American Bash.