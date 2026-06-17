NXT: Arianna Grace venció a Layla Diggs

En la más reciente edición de NXT, en la cuarta lucha de la noche, vimos cómo Arianna Grace, de BirthRight, se enfrentó a Layla Diggs para pasar a la gran final del torneo para determinar a la próxima retadora del Campeonato Femenil WWE Speed que lo tiene actualmente en su poder, Wren Sinclair.

► Momentos clave

Arianna Grace y Layla Diggs comenzaron el combate intercambiando llaves y buscando imponer condiciones desde los primeros segundos. Diggs tomó la iniciativa con una ofensiva rápida que culminó con un Shining Wizard, logrando una cuenta de dos sobre Grace.

La reacción de Grace no tardó en llegar. La competidora conectó un súplex seguido de un antebrazo al cuello, acercándose también a la victoria.

Diggs volvió a recuperar el control con una potente bota al rostro, una patada enzuigiri a la cabeza y una patada que dejó a Grace en problemas.

Cuando parecía que Diggs tenía el combate bajo control, «Stacks» Channing Lorenzo subió al borde del ring para distraerla. Diggs respondió derribándolo y luego se lanzó con un moonsault hacia el exterior, impactando sobre los integrantes de BirthRight.

Sin embargo, al regresar al cuadrilátero, Grace aprovechó un descuido de su rival para sorprenderla con un toque de espaldas y quedarse con la victoria.