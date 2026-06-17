NXT: Lola Vice y Kendal Grey vencieron a Zaria y Kelani Jordan

Esta noche, en la quinta lucha del más reciente NXT presentado por WWE, el evento estelar de la velada, vimos cómo Lola Vice y Kendal Grey lograron vencer a Zaria y Kelani Jordan.

► Momentos clave

Lola Vice y Kelani Jordan iniciaron las acciones con un intercambio técnico. Vice logró derribar a su rival y dio el relevo a Kendal Grey, quien tomó impulso rápidamente con una doble pisotón y patadas voladoras sobre Jordan.

La lucha cambió de ritmo cuando ZARIA ingresó al combate. La poderosa competidora dominó a Vice con una tacleada de hombro y un súplex. Grey intentó frenar a Zaria, pero recibió un rodillazo al rostro.

Mientras tanto, Jordan aprovechó una distracción del árbitro para atacar a Grey desde afuera, permitiendo que su equipo tomara el control. Zaria castigó con dureza a Grey en la esquina, concentrando sus ataques en la zona media.

Vice regresó al combate y encendió la ofensiva con varios lazos al cuello sobre Jordan. Sin embargo, Zaria volvió a entrar en escena y conectó una potente patada frontal a la cara seguida de un lazo al cuello para recuperar el control.

Jordan estuvo cerca de la victoria tras conectar un Frog Splash y una superkick al costado de la cabeza, pero Grey resistió el castigo.

Grey reaccionó con una serie de súplexes alemanes sobre Jordan, frenando el impulso de sus rivales. Poco después, evitó un moonsault y obligó a Zaria a intervenir.

Zaria respondió con una spear sobre Grey y buscó un F5, aunque Grey logró contrarrestarlo momentáneamente con una palanca al brazo. La situación se volvió caótica cuando Vice rompió una cuenta de tres y las cuatro competidoras terminaron tendidas sobre la lona.

En los instantes finales, Vice realizó un relevo a espaldas de todos. Grey atrapó a Jordan con un Ankle Lock mientras Zaria se estrellaba contra el poste. Luego, Zaria castigó a Vice con una spear en el exterior.

La aparición de Tatum Paxley entre el público distrajo a Zaria. Cuando volvió su atención al combate, Vice la sorprendió con una patada giratoria a la cabeza seguida de un codazo giratorio para conseguir la victoria.

Tras la lucha, Tatum Paxley atacó brutalmente a Zaria y varios réferis y oficiales salieron para separarlas.

Kelani Jordan se alió inesperadamente con Kendal Grey y esta última atacó a la Campeona NXT y Campeona Mixta de Parejas AAA, Lola Vice, y así cerró la función.