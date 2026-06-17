NXT: Nattie venció a Jaida Parker

Esta noche, en la tercera lucha de la más reciente edición de NXT presentada por WWE, vimos cómo Nattie (Natalya) logró vencer a Jaida Parker en una muy buena lucha, bastante larga e interesante.

► Momentos clave

Así fue como Natalya hizo rendir a Jaida Parker: La lucha comenzó de manera intensa, con Natalya y Jaida Parker intercambiando empujones antes de que Parker le propinara una bofetada. Natalya respondió de inmediato con una lluvia de golpes.

Parker logró tomar ventaja al sacar a Natalya del ring, pero dentro del cuadrilátero ambas continuaron intercambiando bofetadas. Natalya aplicó un candado a la cabeza, mientras que Parker intentó un powerbomb que terminó convertido en un Ankle Lock por parte de la veterana.

Parker también encontró oportunidades para castigar a su rival, conectando una dura rodilla al rostro y manteniendo el control durante varios pasajes del combate. Sin embargo, Natalya respondió atacando las piernas con llaves como el heel hook y el Ankle Lock.

La canadiense insistió una y otra vez con sus recursos de rendición, incluyendo un tirabuzón, mientras Parker buscaba resistir y encontrar espacios para reaccionar.

La acción se trasladó al exterior del encordado, donde Parker se lanzó entre las cuerdas para derribar a Natalya. Aun así, Natalya recuperó el control y continuó castigando a su rival tanto dentro como fuera del ring.

Parker consiguió una importante reacción con un súplex, un potente codazo y su movimiento Hip-Notic, pero Natalya sobrevivió a la cuenta de tres.

En los momentos finales, Natalya volvió a la carga con sus llaves de rendición. Tras castigar a Parker contra los escalones metálicos y devolverla al ring, finalmente atrapó a su rival en el sharpshooter en el centro del cuadrilátero. Sin posibilidad de escapar, Jaida Parker se vio obligada a rendirse.

Después de la lucha, Nikkita Lyons y Karmen Petrovic aparecieron para celebrar la victoria junto a Natalya.