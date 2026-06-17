NXT: Nattie venció a Jaida Parker

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WWE NXT 16 de junio de 2026 Natalya Nattie

Esta noche, en la tercera lucha de la más reciente edición de NXT presentada por WWE, vimos cómo Nattie (Natalya) logró vencer a Jaida Parker en una muy buena lucha, bastante larga e interesante.

► Momentos clave

Nattie vs Jaida Parker en WWE NXT 16 de junio 2026
WWE NXT 16 de junio 2026.

Así fue como Natalya hizo rendir a Jaida Parker: La lucha comenzó de manera intensa, con Natalya y Jaida Parker intercambiando empujones antes de que Parker le propinara una bofetada. Natalya respondió de inmediato con una lluvia de golpes.

Parker logró tomar ventaja al sacar a Natalya del ring, pero dentro del cuadrilátero ambas continuaron intercambiando bofetadas. Natalya aplicó un candado a la cabeza, mientras que Parker intentó un powerbomb que terminó convertido en un Ankle Lock por parte de la veterana.

Parker también encontró oportunidades para castigar a su rival, conectando una dura rodilla al rostro y manteniendo el control durante varios pasajes del combate. Sin embargo, Natalya respondió atacando las piernas con llaves como el heel hook y el Ankle Lock.

La canadiense insistió una y otra vez con sus recursos de rendición, incluyendo un tirabuzón, mientras Parker buscaba resistir y encontrar espacios para reaccionar.

WWE NXT 16 de junio de 2026 Jaida Parker vs. Natalya Nattie 2
WWE NXT 16 de junio de 2026.

La acción se trasladó al exterior del encordado, donde Parker se lanzó entre las cuerdas para derribar a Natalya. Aun así, Natalya recuperó el control y continuó castigando a su rival tanto dentro como fuera del ring.

Parker consiguió una importante reacción con un súplex, un potente codazo y su movimiento Hip-Notic, pero Natalya sobrevivió a la cuenta de tres.

WWE NXT 16 de junio de 2026 Jaida Parker vs. Natalya Nattie 4
WWE NXT 16 de junio de 2026.

En los momentos finales, Natalya volvió a la carga con sus llaves de rendición. Tras castigar a Parker contra los escalones metálicos y devolverla al ring, finalmente atrapó a su rival en el sharpshooter en el centro del cuadrilátero. Sin posibilidad de escapar, Jaida Parker se vio obligada a rendirse.

Después de la lucha, Nikkita Lyons y Karmen Petrovic aparecieron para celebrar la victoria junto a Natalya.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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