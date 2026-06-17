NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail y va por el Campeonato Femenil WWE Speed

Esta noche, en la segunda lucha del más reciente NXT presentado por WWE, vimos cómo Izzi Dame, acompañada de Shawn Spears y Niko Vance, logró vencer a Thea Hail para avanzar a la final del torneo que determinará a la próxima retadora de Wren Sinclair por su Campeonato Femenil WWE Speed.

► Momentos clave

Izzi Dame tomó la iniciativa apenas sonó la campana y se le fue encima a su rival, derribando a Thea Hail con un lazo al cuello y luego castigándola al azotarla de cara contra la lona.

Dame intentó continuar el ataque con un powerbomb, pero Hail reaccionó rápidamente y atrapó a su rival en una llave Kimura para frenar su ofensiva.

La acción se trasladó al exterior del encordado, donde Hail volvió a buscar la misma llave de rendición. Sin embargo, Dame impuso su superioridad física y la estrelló de espaldas contra el suelo de ringside.

Ya de regreso en el ring, Hail insistió con su estrategia de someter a Dame, aunque nuevamente fue incapaz de mantener el control. Incluso logró conectar un cabezazo para intentar cambiar el rumbo del combate.

A pesar de la resistencia de Hail, Dame la sorprendió con un devastador rodillazo volador para conseguir la cuenta de tres y avanzar a la final.