NXT: Tavion Heights venció a Jackson Drake y va por el Campeonato Norteamericano

La más reciente edición de NXT abrió con una buena lucha entre Tavion Heights y Jackson Drake, de The Vanity Project.

► Momentos clave

En la lucha estaba en juego que el ganador luchara a futuro por el Campeonato Norteamericano NXT, ante el monarca actual, Myles Borne.

Tavion Heights impuso condiciones desde el inicio, derribando a Jackson Drake con una tacleada de hombro. Luego lo azotó con un fallaway slam para mantener el dominio.

Drake intentó reaccionar, pero Heights siguió controlando las acciones. Sin embargo, la intervención de The Vanity Project le permitió a Drake recuperar terreno con un rodillazo y enviar a su rival contra los escalones metálicos.

De regreso al cuadrilátero, Drake pisoteó las manos de Heights y mantuvo el castigo. Aun así, Heights respondió con un súplex que estuvo cerca de darle la victoria.

Tras un choque simultáneo que dejó a ambos tendidos, Heights tomó un segundo aire. Conectó un súplex y un potente lazo al cuello para una cuenta cercana a tres.

Drake respondió con un cutter y un shooting star press que casi le dieron el triunfo. Después sorprendió con un tope suicida hacia el exterior, pero no fue suficiente para acabar con su oponente.

Cuando Drake intentó rematar desde lo alto, Heights lo interceptó con un súplex encima de la cabeza. Luego le cayó encima con una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras, aunque Drake logró sobrevivir al conteo.

Heights lanzó a Drake fuera del ring, llevándose de paso a The Vanity Project y a Myka Lockwood. Myles Borne apareció para neutralizar a los acompañantes de Drake y evitar más interferencias.

De vuelta en el ring, Heights conectó el Heights of Glory para quedarse con una importante victoria.