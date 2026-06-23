Marigold: Resultados «Shining Attack 2026» Miku Aono, imparable

«Shining Attack 2026» fue el nombre del evento que Marigold presentó en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Shining Attack 2026»

Al comienzo de la función se presentaron dos nueva estudiantes del Dojo; sus nombres son Anri y Suzuka, y se dirigieron cada una al público a manera de presentación.

En batalla de tercias, Nagisa Nozaki, CHIAKI y Rea Seto se impusieron a Syoko Koshino, Nagisa Tachibana y Erina Yamanaka. Seto fue la artífice del triunfo tras rendir a Yamanaka, quien reapareció tras un mes de ausencia por lesión en un ojo. El resultado fue aprovechado por Darkness Revolution para lanzar su desafío por el Campeonato de Tríos 3D Marigold.

Kouki Amarei y Chika Goto defendieron por primera vez el Campeonato Twin Star Marigold. El esfuerzo de Goto fue lo más destacado, a pesar de que fueron atacadas si piedad por Mai Sakurai y Natsumi Showzuki.

En el combate estelar, Miku Aono defendió por quinta vez el Campeonato Mundial Marigold contra Nightshade. La peligrosa retadora intentó aprovechar su racha de victorias para alzarse con el título, pero Miku Aono detuvo ese mismo impulso en seco, aunque no fue fácil. Nightshade llevó a Aono al límite, aprovechando su ventaja de tamaño durante todo el combate. Hacia el final, Nightshade le aplicó a Aono una sit down powerbomb, lo que parecía ser el fin para la campeona. Sin embargo, Aono, actuando por puro instinto, hizo un roll-up a Nightshade y consiguió la cuenta de tres para retener su título.

Tras la victoria de Aono, apareció Nagisa Tachibana y se declaró la próxima aspirante al Campeonato Mundial Marigold.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD SHINING ATTACK 2026», 20.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

825 Espectadores

1. Nanase venció a The Lady AI (7:46) con un Fisherman Suplex.

2. Misa Matsui venció a Hummingbird (7:16) con un Running Knee Attack.

3. Nao Ishikawa venció a Megaton (6:53) con un Backdrop Suplex.

4. Komomo Minami y Yuuka Yamazaki vencieron a Jessy Jackson y Brooklyn Barrett (12:28) con un Horizontal Cradle de Yamazaki sobre Barrett.

5. Nagisa Nozaki, CHIAKI y Rea Seto vencieron a Syoko Koshino, Nagisa Tachibana y Erina Yamanaka (13:51) con un Modified Reverse Chickenwing Hold de Seto sobre Yamanaka.

6. Marigold Twin Star Title: Kouki Amarei y Chika Goto (c) vencieron a Mai Sakurai y Natsumi Showzuki (20:41) con la I Am Gochika! de Goto sobre Sakurai defendiendo el título.

7. Marigold World Title: Miku Aono (c) venció a Nightshade (13:39) con un Neck-Hanging Bomb Cutback defendiendo el título.