Mark Davis y su regreso a RevPro: la noche de Joe Lando

Uno de los rudos más rudos de AEW, como parte de la Don Callis Family, pocos esperarían el gesto que Mark Davis tuvo ayer durante las postrimerías de su combate bajo los focos de RevPro Live In Southampton 42, donde puso sobre la mesa el Campeonato Nacional AEW.
Pero la actuación de su rival, Joe Lando, es de esas que propicia cualquier rompimiento de personaje o «kayfabe» posible. Tiempo atrás escribí que si WWE buscaba a un nuevo Rey Mysterio podía ponerle una máscara a Lando y convertirlo en su nueva estrella. Mis palabras no iban más allá del chascarrillo, aunque con todo el particular universo de Grandes Americanos que veríamos después, ahora me parecen bastante menos disparatadas.
Lando tiene la cualidad de involucrarte en cada lucha que disputa, y por ello, no es otro peso crucero entre la vasta cantidad de gladiadores con dotes atléticas/técnicas de la escena «indie». Y especialmente, cuando tiene enfrente a un rival de mayor envergadura, tal emocionalidad se dispara, convirtiéndose en un «underdog» como pocos se ven hoy día. Así, con Mark Davis de partenaire, surgió la magia, y durante casi 20 minutos, ambos conjuntaron uno de los mejores duelos David vs. Goliat vistos últimamente en la escena europea.
De inicio, Davis infravaloró a Lando, dando muestras de clara arrogancia. Hasta poco a poco ser consciente de que su cuarta defensa del Campeonato Nacional AEW resultaría de todo menos un trámite. Impulsado por el apoyo del respetable, Lando fue, por ejemplo, capaz de sobreponerse a un Martinete contra una de las sillas de primera fila y volver a tiempo al ring antes de que concluyera la cuenta de 10; en una de tantas secuencias brillantes. Siempre digo que ante la previsibilidad de un resultado (nadie contemplaba la victoria de Lando), un buen combate consigue hacerte disfrutar del viaje, aunque sepas dónde concluye. Como un viaje en metro hacia casa en el que de pronto una orquesta llena de música tu vagón.
Ahm, el gesto. No podía ser de otra forma.
► RevPro Live In Southampton 42: resultados
Seguidamente, todo lo que dio de sí RevPro Live In Southampton 42, celebrado desde The 1865 en Southampton (Inglaterra).
- Connor Mills derrotó a Josh James.
- Top Tier (James Ellis y Josh Holly) derrotaron a CPF (Danny Black y Maverick Mayhew).
- Kanji derrotó a Myla Grace.
- Michael Oku (con Amira Blair) derrotó a Zander Bryant (con Leland Bryant). Concluido el choque, Connor Mills quiso atacar a Oku, pero Josh James y Kelly Sixx lo tumbaron. Oku posó con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro ante un defenestrado Mills.
- Leyton Buzzard derrotó a Isaac Murray. Concluido el combate, Buzzard tomó un micro y acusó a Joe Lando de utilizar el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro como una plataforma para firmar por alguna gran empresa, asegurando que no le daría una oportunidad titular si salía ganador de la British J Cup (prevista para este próximo 27 de junio).
- Mark Trew y Kieron Lacey (con Will Kaven) derrotaron a Leon Cage y Nino Bryant.
- David Francisco derrotó a JJ Gale por DQ. Gale empleó una correa, introducida por Francisco, para golpear a este. En el poscombate, Gale volvió a utilizarla y Francisco terminó noqueado.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) derrotó a Joe Lando para retener el título. Como epílogo, Leyton Buzzard hizo acto de presencia y reiteró que nunca le daría una oportunidad titular a Lando, quien se encontraba acompañado de Danny Black y Maverik Mayhew. Top Tier, Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey asaltaron a CPF, pero Leon Cage y Nino Bryant equilibraron la balanza. Los rudos pusieron pies en polvorosa.
AEW National Championship— Joe Lando ジョー・ランドー (@JustJoeLando) June 22, 2026
Joe Lando Vs Mark Davis
RevPro, 21 June
(Olympian – Playboi Carti) pic.twitter.com/VLuBq1pCNs