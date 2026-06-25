The Beast Mortos y Sammy Guevara defienden su título ante Místico y Máscara Dorada

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CMLL Arena México 26 de junio 2026

CMLL · Viernes Espectacular

Arena México

Arena México, CDMX  ·  Viernes 26 de junio de 2026  ·  8:30 p.m.

El Viernes Espectacular de la Arena México trae a la Catedral un combate titular de corte internacional: Místico y Máscara Dorada buscarán quitarles el Campeonato Mundial de Parejas ROH a The Beast Mortos y Sammy Guevara.

CMLL Arena México 26 de junio 2026

Lucha estelar · Campeonato Mundial de Parejas ROH

La lucha estelar del Viernes Espectacular es un duelo por título internacional. Místico y Máscara Dorada buscarán obtener el Campeonato Mundial de Parejas ROH que ostentan The Beast Mortos y Sammy Guevara, dupla que ha mantenido el título con éxito durante su paso por México. Un choque de estilos entre la tradición del CMLL y los campeones internacionales que defienden su corona.

Lucha semifinal en relevos

Flip Gordon regresa en compañía de Titán, quien sorprendentemente ha mantenido su lealtad a Unbound Co. durante toda la gira. Enfrente, Volador Jr. y Hechicero, que conforman una pareja ruda de auténtico peligro. Una semifinal de velocidad y técnica.

Evento especial en relevos AUSTRALIANOS

Evento especial en relevos australianos. Star Jr. y Star Black se asocian con el talentoso poblano Xelhua para enfrentar a El Galeón Fantasma: Zandokan Jr., Difunto y el nuevo integrante de la agrupación: Furia Roja.

Tercera lucha de tríos

Los Dragones —Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario— enfrentan a una Dinastía Imperial con mucho que demostrar. Bárbaro Cavernario acompaña a Villano III Jr. y Hijo del Villano III en un duelo que promete caos y violencia por los cuatro costados.

Segunda lucha de Amazonas

Tessa Blanchard y Garra Negra enfrentan a Persephone y Keyra. Una lucha de la división femenil del CMLL que siempre trae competencia de altura en la Catedral.

Primera lucha en relevos a una caída

La función abre con preliminar de altos vuelos. Hijo del Pantera y Pantera Jr. enfrentan a Infarto y Cerebro Negro Jr., en un relevo a una caída que prepara el escenario para el espectáculo que viene después.

SuperLuchas · Viernes 26 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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