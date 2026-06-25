The Beast Mortos y Sammy Guevara defienden su título ante Místico y Máscara Dorada

CMLL · Viernes Espectacular
Arena México
Arena México, CDMX · Viernes 26 de junio de 2026 · 8:30 p.m.
El Viernes Espectacular de la Arena México trae a la Catedral un combate titular de corte internacional: Místico y Máscara Dorada buscarán quitarles el Campeonato Mundial de Parejas ROH a The Beast Mortos y Sammy Guevara.
Lucha estelar · Campeonato Mundial de Parejas ROH
La lucha estelar del Viernes Espectacular es un duelo por título internacional. Místico y Máscara Dorada buscarán obtener el Campeonato Mundial de Parejas ROH que ostentan The Beast Mortos y Sammy Guevara, dupla que ha mantenido el título con éxito durante su paso por México. Un choque de estilos entre la tradición del CMLL y los campeones internacionales que defienden su corona.
Lucha semifinal en relevos
Flip Gordon regresa en compañía de Titán, quien sorprendentemente ha mantenido su lealtad a Unbound Co. durante toda la gira. Enfrente, Volador Jr. y Hechicero, que conforman una pareja ruda de auténtico peligro. Una semifinal de velocidad y técnica.
Evento especial en relevos AUSTRALIANOS
Segunda lucha de Amazonas
Primera lucha en relevos a una caída
SuperLuchas · Viernes 26 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México