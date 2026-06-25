The Beast Mortos y Sammy Guevara defienden su título ante Místico y Máscara Dorada

La lucha estelar del Viernes Espectacular es un duelo por título internacional. Místico y Máscara Dorada buscarán obtener el Campeonato Mundial de Parejas ROH que ostentan The Beast Mortos y Sammy Guevara, dupla que ha mantenido el título con éxito durante su paso por México. Un choque de estilos entre la tradición del CMLL y los campeones internacionales que defienden su corona.