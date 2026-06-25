En este fin de semana de bloques luchísticos tan marcados, con la celebración de TNA Slammiversary, WWE Night Of Champions y WWE NXT The Great American Bash por un lado, y de Forbidden Door por el otro, destaca como alternativa la British J Cup de RevPro, donde un luchador del programa WWE ID, Marcus Mathers, tiene previsto competir.
Considerando que RevPro podría situarse en el particular «Team AEW» de la industria actual junto con NJPW, el CMLL y otras, esto resulta cuanto menos curioso. Desde que firmara su contrato con WWE ID, Mathers no ha luchado para AEW ni ninguna de dichas socias, a excepción de dos puntuales implicaciones en DDT Pro-Wrestling; bajo suelo estadounidense, eso sí. Sus implicaciones sobre las islas británicas se han limitado a PROGRESS Wrestling, empresa que desde hace años guarda cercanía con WWE. Hasta ahora.
Mathers debutará en RevPro nada más y nada menos que como uno de los aspirantes a alzarse ganador de la prestigiosa British J-Cup, que celebra su octava edición el próximo sábado desde el Gordon Craig Theatre de Londres (Inglaterra). Y aunque al momento de escribir esta nota se desconocen los primeros emparejamientos, Mathers tendrá a siete rivales enfrente que buscan lo mismo: Joe Lando, Nino Bryant, Will Kaven, Robbie X, Leon Cage, Jacky Kamei y Samuel Saint-Daniels. Kamei y Saint-Daniels también se estrenarán así con RevPro. El primero asume el rol de exótico «import», habitual de Dragon Gate, que pese a su juventud ya guarda amplia experiencia en torneos.
La última lucha hasta ahora de Mathers bajo los focos de WWE se emitió el pasado día 10, durante el episodio 64 de EVOLVE.
► British J-Cup: cartel provisional
Seguidamente, todo lo anunciado a día de hoy para la RevPro British J-Cup 2026.
- BRITISH J-CUP: Luchas por definir
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) vs. Man Like DeReiss
- COMBATE AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Slater Dojo (Liam Slater y Cameron Khai) vs. Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant)
- Rhio vs. Kanji
🚨 BRITISH J-CUP 2026 🚨— Revolution Pro (@RevProUK) June 2, 2026
📅 Saturday June 27th
📍 Gordon Craig Theatre, Stevenage
The 4th entrant in the 2026 British J-Cup is confirmed…🔥
«PHILLY’S FINEST» MARCUS MATHERS is coming to Stevenage and looking to make his mark on one of British wrestling’s most prestigious… pic.twitter.com/YWDqUXKplA