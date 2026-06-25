Big E ya no se arriesgaría a volver a luchar

Después de que Big E sufriera una lesión de cuello que puso en peligro su carrera en «WWE SmackDown» en 2022, los fans se preguntaban si el excampeón mundial podría volver al ring; sin embargo, esta sitación jamás ocurrió y el ex miembro de The New Day recientemente compartió la noticia de que se consideraba oficialmente retirado del ring. Sin embargo, recientemente dio más detalles, diciendo que inicialmente no pensó que la fractura de cuello lo mantendría fuera de acción a largo plazo, hasta que se enteró de la fractura específica que sufrió, y que le obligó a tomar la difícil decisión de retirarse como luchador, y ahora simplemente trabaja como analista y panelista durante los eventos premium de WWE.

► Big E sigue en proceso de recuperación

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, Big E habló sobre las comparaciones que los fans hacen entre él y Edge, Paige y Bryan Danielson, quienes regresaron tras sufrir graves problemas de cuello. El ex Campeón WWE comentó que suena bien desde fuera, pero que cada lesión de cuello es diferente, y su lesión en la vértebra C1 es lo que la hace preocupante, agregando que no se arriesgaría a volver a luchar aún cuando tenga el alta médica.

“Todas las lesiones de cuello son diferentes, y eso es lo que he comprobado al estar pasando por esto. Tengo la vértebra C6 rota, pero la principal preocupación, por supuesto, es la C1, ya que está muy arriba en el cuello y por la naturaleza de la lesión”.

“¿Hay algún médico que pueda darme el visto bueno? Quizás. No lo sé. La verdad es que no he buscado muchos médicos. Tyson Kidd y TJ Wilson se pusieron en contacto conmigo enseguida. Él y Nattie fueron… les tengo muchísimas gracias porque Nattie venía a verme… Pasaba por casa, me traía suplementos de calcio. Venía a hablar de lo que le había pasado a TJ”.

“Me puso en contacto con el Dr. Juan Uribe, quien me operó del cuello, creo, pero es un experto en columna. Vio mis tomografías y, la verdad, su tono era casi como si me dijera: ‘Por favor, aunque te den el alta… considera dar por terminada la cirugía’. Hablé con otros médicos que también vieron mis tomografías y opinaron lo mismo.

Cuando te enteras de que estuviste a punto de sufrir un derrame cerebral a los treinta y tantos, o de quedar paralizado, o de lidiar con atrofia muscular o dolores de cabeza constantes… es como vivir en un barrio peligroso donde siempre se oyen disparos, pero de repente uno pasa zumbando cerca de tu cabeza y piensas: ‘Bueno, es hora de mudarse’”.

“Creo que el simple hecho de saber que personas que se dedican a esto, algunos de los mejores especialistas en columna del mundo, me han instado a retirarme o a considerarlo, me basta. Tengo 40 años. Hay muchas otras cosas en mi vida que me ilusionan y que quiero hacer. Estoy comprometido, me caso en unos meses. No puedo imaginarme diciéndole a Kristen que voy a arriesgar mi salud y mi vida de nuevo. No puedo hacerle eso”.

“Quizás algún día reciba el alta. Simplemente no es un riesgo que valga la pena correr. Cuando entiendes la importancia de tu C1 y los posibles costos, simplemente no estoy dispuesto a correr esos riesgos”.

A diferencia de lo que piensan y esperan los fanáticos, Big E está satisfecho con su carrera como luchador y ha decidido priorizar su salud.