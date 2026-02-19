Big E revela por qué quiso retirarse de la lucha libre

Después de que Big E sufriera una lesión de cuello que puso en peligro su carrera en «WWE SmackDown» en 2022, los fans se preguntaban si el excampeón mundial podría volver al ring; sin embargo, esta sitación jamás ocurrió y el ex miembro de The New Day recientemente compartió la noticia de que se consideraba oficialmente retirado del ring. Sin embargo, recientemente dio más detalles, diciendo que inicialmente no pensó que la fractura de cuello lo mantendría fuera de acción a largo plazo, hasta que se enteró de la fractura específica que sufrió.

► Fractura de Big E fue más grave de lo inicialmente esperado

En una entrevista reciente con «The Takedown on SI», Big E explicó que, cuando los médicos comenzaron a referirse a su lesión de cuello como una fractura que tiene un impacto severo en la vértebra C1, supo que era hora de colgar las botas para siempre.

«No tenía dolor, no tuve ninguna conmoción cerebral, no tenía ningún problema nervioso real. Pensé: ‘Bueno, nos curaremos’. Al principio me dijeron que creo que llevaba ocho semanas con el collarín y que debería estar bien. Mi C1 se rompió en dos partes, y a menudo, cuando eso sucede, la C1 se cura como cartílago. Así que en esos huecos, forma cartílago en lugar de osificarse, en lugar de formar hueso nuevo… El médico casi me suplicó: ‘Oye, por favor, aunque te den el visto bueno, estás libre, puedes volver al ring, por favor, reconsideralo’… Y cuando le dije: ‘Creo que definitivamente me inclino por terminar’, casi literalmente respiró aliviado».

Big E continuó explicando lo aleccionador que es ver a leyendas regresar cada año en torno a la temporada de WrestleMania, afirmando que muchos veteranos sufren dolor a pesar de no ser demasiado mayores, aunque afirmó que se alegra de no haber decidido arriesgar su salud, por lo que está más que satisfecho con su carrera. Actualmente continúa bajo contrato con WWE y regularmente forma parte de los paneles durante los eventos premium en vivo.