WWE NXT 23 DE JUNIO 2026 .— Izzi Dame y Arianna Grace se medirán en la final del torneo de contendiente número uno al Campeonato Femenil WWE Speed, con la ganadora retando a la actual monarca Wren Sinclair en The Great American Bash. Ambas llegan tras superar la primera ronda la semana pasada: Dame, miembro de The Culling, eliminó a Thea Hail, mientras que Grace dejó en el camino a Layla Diggs. La integrante de la facción de Shawn Spears viene de una racha intensa —cayó ante Lola Vice en su oportunidad por el Campeonato Femenil NXT y busca encarrilarse de nuevo—, y contará con el respaldo de Spears y Niko Vance en su esquina. Grace, por su parte, persigue una oportunidad titular para resarcirse tras haber perdido el Campeonato de las Knockouts TNA. La vencedora no solo se llevará el boleto a Orlando, sino la posibilidad de colgarse su primer campeonato en WWE. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En defensa del Campeonato EVOLVE, Aaron Rourke expondrá el cetro ante Tristan Angels, en la tercera defensa del monarca.

En acción de relevos, Hank and Tank (Hank Walker y Tank Ledger) enfrentarán a BirthRight (Uriah Connors y Channing Lorenzo).

Por su parte, Sean Legacy y Dorian Van Dux harán equipo para medirse a Shawn Spears y Niko Vance, de The Culling.

En mano a mano, Keanu Carver se verá las caras con EK Prosper.

La antesala de The Great American Bash se calienta con una doble firma de contrato: la de Tony D’Angelo y Naraku por el Campeonato NXT, y la de Lola Vice y Kendal Grey por el Campeonato Femenil NXT.

Además, Saquon Shugars y Dion Lennox estarán frente antes de su duelo en The Great American Bash.

WWE NXT 23 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace 1. Campeonato Evolve: Aaron Rourke vs. Tristan Angels El Campeón tomó la inciativa, pero Tristan rápidamente tomó el control, aunque se distrajo cuando escuchó unas risas mientras las luces se pusieron en rojo momentáneamente, aún así, logró saar a su rival fuera del ring y no perdió el control. Sin embargo, tras el comercial, y luego de derribar a Aaron, Tristan intentó buscar algo debajo del ring, pero fue arrastrado allí por quien sabe quien aunque escapó. Aturdido, Tristan volvió al ring y el Campeón lo interceptó y lo liquidó con una Super Cannonball. El Final Super Cannonball de Aaron Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena defensa para Aaron Rourke en un escenario más grande que Evolve.

Contras Discreto combate con un final extraño.



En el parqueadero, Tony D’Angelo confrontó a Naraku preguntándole si había firmado el contrato y cuando lo abrió, algo emanó de dicho contrato y le lastimó la cara, a tal punto que tuvo que ser llevado en ambulancia.

Saquon Shugars llegó al ring y Dion Lennox hizo lo propio. El ex miembro de Darkstate le recordó a Dion sobre lo ocurrido en el ataque sufrido, porque le temía, e incluso le reclamó que había asumido un falso liderazgo en el grupo.

Dion dijo que era el líder porque la gente lo pedía, recalcándole que nunca necesitaron de él, pero Shugars le dijo que Darkstate no era nada sin él, y que era el hombre que mantenía unido al grupo, mientras que Dion no podía compararse a él en lo absoluto, y que no lo podía tocar, y se lo demostrará en Great American Bash.

Dion le dijo a Saquon que era un inseguro y que no querían mostrarle eso al público, pero que siempre dudó de él y si podía aparecer o no durante los combate, y que deshacerse de él fue una decisión de corrección. Luego, le dijo que en Great American Bash volverá a dudar y ahí aprovechará para sentenciarlo.

Vimos un video promocional de Miles Borne y Tavion Heights, ex compañeros que se medirán por el Campeonato Norteamericano NXT.

WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace 2. Birthright vs. Hank y Tank Tank y Uriah iniciaron la acción con el primero llevando a su rival a al esquina para que Hank continúe el castigo, pero Stacks ingresó y apoyó a su compañero, mientras aprovechaba un descuido del réferi para someter a Hank, aislándolo momentáneamente. Tank tuvo su relevo y logró descargar una ofensiva sobre el dúo rival, quienes tuvieron que recurrir a las artimañas para tomar el control. Matt, que estaba en ringside, interfirió y los rudos se distrajeron, permitiéndoles a Hank y Tank impactarlos con sendos topes. Tras el comercial, los de Birthright se combinaron para un bombazo contra Hak, pero la cuenta se quedó en dos, y luego este buscó refugio en su esquina, donde Tank descargó otra ofensiva sobre ambos rivales, rematando con una Supercannonball cayendo fuera del ring. Luego, se combinaría con Hank para intentar sentenciar a Uriah, pero Stacks llegó al salve, y sacó a Tank de la ecuación, combinándose luego con su compañero apra lanzarse con un codazo sobre Hank, pero la cuenta no pasó de dos. Stacks vio su ofensiva neutralizada por Hank, pero este no pudo liquidarlo debido a la llegada de Stacks. Matt se vio acorralado por Stacks y Lexis, pero de alguna manera los hizo fallar y se salvó del castigo, mientras que en el ring, Hank y Tank se combinaron para demoler al resto. El Final Doble equipo de Hank y Tank sobre Stacks Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Decente combate que tuvo sus buenos momentos.

Contras



Tuvimos la firma del contrato de la lucha por el Campeonato Femenil NXT, con Kendal disculpándose con Lola por lo ocurrido el martes, y esta diciéndole que será una Campeona dominante y es la número uno. Kendal dijo que ya falló una vez y no lo volverá a hacer este fin de semana.

Lola dijo que ve a Kendal como el futuro, pero ella es quien está al mando porque es la que lidera el cambio en NXT y le demostrará en Great American Bash de lo que era capaz. Le resaltó nuevamente que Kendal será una futura campeona, pero luego de que haya terminado.

WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace 3. Keanu Carver vs. EK Prosper EK quiso tomar la iniciativa, pero Keanu lo azotó rápidamente contra la lona y frenó su ímpetu. A partir de allí, esto se convirtió en un combate de una sola vía. Pese a todo el castigo recibido, EK logró conectarle varias patadas a la cabeza de su rival, sacándolo incluso del ring y conectándole un Moonsault, mientras el público se encendía. Sin embargo, al volver al ring, Keanu lo derribó con un gran lazo, pero la cuenta llegó solo a dos. EK volvió a encontrar una apertura, pero falló un Moonsault y Keanu lo volvió a embestir; sin embargo, no pudo conectar el bombazo y fue sorprendido por una enredadera de su rival. El Final Enredadera de EK. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate, y buena demostración de EK pese a ser dominado.

Contras



Tras el combate, Keanu castigó a EK y lo azotó contra la mesa de comentaristas.

WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace 4. Izzi Dame vs. Arianna Grace Buscando una oportunidad contra Wren por el Campeonato WWE Speed, la acción fue pareja durante el primer minuto, hasta que Arianna derribó a Izzi; sin embargo, esta se recuperó, pero Stacks intentó interferir e Izzi lo golpeó. Luego, le propia Izzi derribaría a Arianna con una embestida, pero la cuenta solo quedó en dos. Izzi contraatacaría con una patada, pero Spears la distrajo pidiéndole un choque de manos, y esta se distrajo, siendo sorprnedida por una enredadera de su rival. El Final Enredadera de Arianna. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate muy frenético

Contras Final anticlimático



En su oficina, Robert Stone anunció que luchadores de AAA estarán en NXT The Great American Bash. Además, dijo que al final del programa hará un anuncio sobre el futuro del Campeonato NXT tras el ataque sufrido por Tony.

WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace 5. Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling The Culling no tuvo tiempo para procesar su reciente revés, que tuvieron que lidiar contra el dúo de Legacy y Van Dux, aunque lograron dominar momentáneamente a este último. Dorian mandó a volar a Nico con una rana y luego le aplicó una palanca al brazo mientras miraba fijamente a Spears. Legacy quiso continuar con el ímpetu, pero los de Culling lograron neutralizarlo y se combinaron para frenarlo y aislarlo por varios minutos, manteniendo el control, pero Legacy de alguna manera resistió y logró evitar la cuenta de tres. Legacy sacó del ring a Nico, y luego aislaron a Spears, con ambos conectándoles sendos ataques aéreos para liquidar el pleito. El Final Plancha de 450 grados de Dorian sobre Spears. Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate, preparando el terreno para la traición a Spears.

Contras



Tras el combate, Nico Vance atacó a Shawn Spears y lo lanzó sobre la mesa de comentaristas, o lo que quedaba de ella.

Robert Stone llegó al ring y sin demora llamó a Naraku, quien le pidió el título por falta de retadores. Mason Rook lo interrumpió y le dijo que será quien dé el paso al frente, desafiándolo a un combate con el Campeonato NXT en juego.

Jackson Drake apareció y cuestionó a Mason por pedir otra oportunidad titular después de perder una hace poco, y tras provocarlo, fue atacado por Mason, quien lo lanzó contra la barrera de protección.

Mientras tanto, Naraku le pidió el título, pero Stone le señaló que Tony estaba de vuelta y este, con la cara vendada, lo atacó y lo sacó del ring.