WWE NXT 23 DE JUNIO 2026 .— Izzi Dame y Arianna Grace se medirán en la final del torneo de contendiente número uno al Campeonato Femenil WWE Speed, con la ganadora retando a la actual monarca Wren Sinclair en The Great American Bash. Ambas llegan tras superar la primera ronda la semana pasada: Dame, miembro de The Culling, eliminó a Thea Hail, mientras que Grace dejó en el camino a Layla Diggs. La integrante de la facción de Shawn Spears viene de una racha intensa —cayó ante Lola Vice en su oportunidad por el Campeonato Femenil NXT y busca encarrilarse de nuevo—, y contará con el respaldo de Spears y Niko Vance en su esquina. Grace, por su parte, persigue una oportunidad titular para resarcirse tras haber perdido el Campeonato de las Knockouts TNA. La vencedora no solo se llevará el boleto a Orlando, sino la posibilidad de colgarse su primer campeonato en WWE. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 16 de junio 2026 | Jaida Parker vs. Nattie.
- WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Cody Rhodes vs. Gunther.
- LUCHA LIBRE AAA 20 de junio 2026 | Hijo de Dr. Wagner y Mini Vikingo vs. Hijo del Vikingo y Omos.
- WWE RAW 22 de junio 2026 | Brie Bella y Paige vs. Lyra Valkyria y Bayley.
En defensa del Campeonato EVOLVE, Aaron Rourke expondrá el cetro ante Tristan Angels, en la tercera defensa del monarca.
En acción de relevos, Hank and Tank (Hank Walker y Tank Ledger) enfrentarán a BirthRight (Uriah Connors y Channing Lorenzo).
Por su parte, Sean Legacy y Dorian Van Dux harán equipo para medirse a Shawn Spears y Niko Vance, de The Culling.
En mano a mano, Keanu Carver se verá las caras con EK Prosper.
La antesala de The Great American Bash se calienta con una doble firma de contrato: la de Tony D’Angelo y Naraku por el Campeonato NXT, y la de Lola Vice y Kendal Grey por el Campeonato Femenil NXT.
Además, Saquon Shugars y Dion Lennox estarán frente antes de su duelo en The Great American Bash.
WWE NXT 23 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace
1. Campeonato Evolve: Aaron Rourke vs. Tristan Angels
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buena defensa para Aaron Rourke en un escenario más grande que Evolve.
-
Contras
- Discreto combate con un final extraño.
-
En el parqueadero, Tony D’Angelo confrontó a Naraku preguntándole si había firmado el contrato y cuando lo abrió, algo emanó de dicho contrato y le lastimó la cara, a tal punto que tuvo que ser llevado en ambulancia.
Saquon Shugars llegó al ring y Dion Lennox hizo lo propio. El ex miembro de Darkstate le recordó a Dion sobre lo ocurrido en el ataque sufrido, porque le temía, e incluso le reclamó que había asumido un falso liderazgo en el grupo.
Dion dijo que era el líder porque la gente lo pedía, recalcándole que nunca necesitaron de él, pero Shugars le dijo que Darkstate no era nada sin él, y que era el hombre que mantenía unido al grupo, mientras que Dion no podía compararse a él en lo absoluto, y que no lo podía tocar, y se lo demostrará en Great American Bash.
Dion le dijo a Saquon que era un inseguro y que no querían mostrarle eso al público, pero que siempre dudó de él y si podía aparecer o no durante los combate, y que deshacerse de él fue una decisión de corrección. Luego, le dijo que en Great American Bash volverá a dudar y ahí aprovechará para sentenciarlo.
Vimos un video promocional de Miles Borne y Tavion Heights, ex compañeros que se medirán por el Campeonato Norteamericano NXT.
WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace
2. Birthright vs. Hank y Tank
El Final
Valoración
5.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Decente combate que tuvo sus buenos momentos.
-
Contras
Tuvimos la firma del contrato de la lucha por el Campeonato Femenil NXT, con Kendal disculpándose con Lola por lo ocurrido el martes, y esta diciéndole que será una Campeona dominante y es la número uno. Kendal dijo que ya falló una vez y no lo volverá a hacer este fin de semana.
Lola dijo que ve a Kendal como el futuro, pero ella es quien está al mando porque es la que lidera el cambio en NXT y le demostrará en Great American Bash de lo que era capaz. Le resaltó nuevamente que Kendal será una futura campeona, pero luego de que haya terminado.
WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace
3. Keanu Carver vs. EK Prosper
El Final
Valoración
5.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate, y buena demostración de EK pese a ser dominado.
-
Contras
Tras el combate, Keanu castigó a EK y lo azotó contra la mesa de comentaristas.
WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace
4. Izzi Dame vs. Arianna Grace
El Final
Valoración
4.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Un combate muy frenético
-
Contras
- Final anticlimático
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En su oficina, Robert Stone anunció que luchadores de AAA estarán en NXT The Great American Bash. Además, dijo que al final del programa hará un anuncio sobre el futuro del Campeonato NXT tras el ataque sufrido por Tony.
WWE NXT 23 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Izzi Dame vs. Arianna Grace
5. Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate, preparando el terreno para la traición a Spears.
-
Contras
Tras el combate, Nico Vance atacó a Shawn Spears y lo lanzó sobre la mesa de comentaristas, o lo que quedaba de ella.
Robert Stone llegó al ring y sin demora llamó a Naraku, quien le pidió el título por falta de retadores. Mason Rook lo interrumpió y le dijo que será quien dé el paso al frente, desafiándolo a un combate con el Campeonato NXT en juego.
Jackson Drake apareció y cuestionó a Mason por pedir otra oportunidad titular después de perder una hace poco, y tras provocarlo, fue atacado por Mason, quien lo lanzó contra la barrera de protección.
Mientras tanto, Naraku le pidió el título, pero Stone le señaló que Tony estaba de vuelta y este, con la cara vendada, lo atacó y lo sacó del ring.