El episodio 65 de WWE EVOLVE, decimoséptimo de su segunda «temporada», fue una nueva entrega de Succession, emitida ayer 24 de junio vía Tubi, grabada el pasado 29 de mayo desde el WWE Performance Center en Orlando (Florida, EEUU).

Dos luchas titulares se anunciaron para Succession III: Aaron Rourke (c) vs. Max Abrams por el Campeonato WWE EVOLVE y Wendy Choo (c) vs. Nikkita Lyons por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Además, tuvo lugar el regreso de Kale Dixon.

► WWE EVOLVE: año tres

El show abrió con varios de los protagonistas llegando al Performance Center. Nikkita Lyons comentó que ganaría su primer campeonato en WWE. Wendy Choo, que no dejaría que una persona tan pendiente de las redes sociales le quitara su oro.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Nikkita Lyons (con Sloane Jacobs) derrotó a Wendy Choo para ganar el título. Kendal Grey, Zena Sterling y Kali Armstrong estuvieron en la sección VIP. Luego de rendirse vía Dirty Snap sin que la réferi lo viera, distraída por Jacobs, Lyons golpeó a Choo con su cristal «new age» (la gladiadora atraviesa una etapa espiritual) y la remató con su Tornado Kick. 1, 2 y 3: tercera y última defensa de Choo desde que se coronase en el episodio de WWE EVOLVE del pasado 15 de abril. ♠♠♠1/4

Ante el micrófono de Chuey Martinez, KevOnStage fue interrumpido entre bastidores por It’s GAL. Este le pidió un combate: la semana que viene lo veremos enfrentarse a Cutler James.

Kale Dixon derrotó a Kai Kavari. Antes de la que nos ocupa, la única implicación de Dixon en WWE EVOLVE se produjo durante el episodio del 24 de septiembre de 2025. Una misteriosa mujer de cabello rubio distrajo a Kavari, que seguidamente se comió un Discus Forearm de Dixon y la cuenta de tres, tras apenas tres minutos de contienda. ♠♠1/2

Hubo viñeta de otra mujer misteriosa, con la cara borrosa, afirmando ser la voz que te mantiene despierto por las noches y asegurando que WWE EVOLVE conocería el miedo a lo desconocido.

KevOnStage anunció que el próximo miércoles veremos a The Mog Squad en un combate eliminatorio, sin concretar nada más.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) derrotó a Max Abrams (con CJ Valor, Jacari Ball y Santi Rivera) para retener el título. Harlem Lewis estuvo en la sección VIP y quiso ayudar a Rourke por las interferencias de The Mog Squad, pero Braxton Cole hizo acto de presencia y ambos se fueron a los golpes camino de vuelta hacia vestidores. Ya en los compases finales, Marcus Mathers, Cappuccino Jones y Sam Holloway equilibraron la balanza. Mediante su Molly-Go-Round y el pin, Rourke sumó su séptima defensa desde que ganara la presea en el capítulo de WWE EVOLVE del pasado 18 de marzo. ♠♠♠1/4

Como epílogo, los dos maromos de seguridad de Timothy Thatcher, Shido Ash y Viktor Zanov, limpiaron el ring y posaron desafiantes.

⇒ Diría que la menos brillante de las tres ediciones hasta ahora producidas de Succession. Principalmente, porque las dos luchas titulares tuvieron un exceso de ardides; «bookeo» muy alejado del que pudo verse en Succession y Succession II, donde, como comenté por entonces, WWE EVOLVE hacía gala de un respeto por lo que sucede entre las doce cuerdas que recordaba a 205 Live o NXT UK. Esperemos que la victoria de Nikkita Lyons no sea pájaro de mal agüero.

♠♠♠