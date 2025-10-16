► 50 brillos de Grey

El escenario se presentó como el de un episodio de WWE NXT al uso, con las gradas completas del Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

En un buen vídeo de apertura, WWE hizo repaso de la historia de EVOLVE con imágenes de Gunther, Cody Rhodes y Drew McIntyre compitiendo allí cuando todavía era propiedad de Gabe Sapolsky.

Antes del primer combate, recordatorio de cómo se armó el pique entre Jackson Drake y Bryce Donovan.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) (con The Vanity Project) derrotó a Bryce Donovan para retener el título . Situarlo en el inicio me hizo intuir que Drake conservaría la correa, aunque no preví que lo hiciera de manera prácticamente limpia, con escasa injerencia del resto de vanidosos (y un intento de Keanu Carver, frustrado por la seguridad). Drake puso su foco en la rodilla izquierda de Donovan durante toda la lucha y en última instancia, esto le permitió tumbarlo y rematarlo con dos rodillazos (Unaliving) hasta que el gigantón encajó el pinfall. Zayda Steel y Swipe Right celebraron con Drake su victoria. La lucha no alcanzó los 10 minutos, pero tampoco hubo tregua y esta intensidad lo compensó.

Acompañadas de Chuey Martinez, Diggs y Holliday hicieron previa del Kali Armstrong vs. Kendal Grey. Wendy Choo también quiso opinar, pero Chantel Monroe la interrumpió y se mofó de ella.

BULL ROPE MATCH: Tate Wilder derrotó a Brooks Jensen . A falta de mayor violencia, entretenido combate, similar en duración al primero del capítulo, donde la cuerda se usó bastante bien y supuso un elemento de ataque constante. Tras una Powerbomb y un Moonsault, Jensen fue puesto de espaldas planas. Wilder sumó así su segundo triunfo consecutivo y se redimió de su derrota ante Jensen el pasado agosto.

Frente a un espejo, Aaron Rourke, taciturno por su mala racha reciente, preguntó si queríamos escuchar una historia… Misterio, misterio.

Sean Legacy pidió a Stevie Turner un duelo contra Edris Enofé, quien lo atacó la semana pasada. Bigg Jah convenció a la ex NXT UK y esta le dijo que el recién llegado podía ejercer de Gerente General en el próximo capítulo.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey derrotó a Kali Armstrong (c) para ganar el título . Todo se sintió importante en este combate, que al igual que los anteriores, sin necesidad de superar los 10 minutos, contuvo más lucha libre que el 90% de encuentros femeniles vistos cada martes en NXT. Armstrong es una competidora con mucho potencial, pero Grey, por estilo (no hay muchas luchadoras hoy en WWE con su técnica), atleticismo y presencia, puede llegar a ser la cara de la división de mujeres de la empresa en un futuro no muy lejano. Sólo el final de este duelo, por la dificultad de su ejecución, constata lo brillante de las implicadas: luego de endosarle un gran Powerslam cuando su rival buscaba una Plancha, Armstrong empezó a correr entre las cuerdas para su Pounce, pero inesperadamente, Grey la enganchó en un Powerslam de cosecha propia para la cuenta de tres. El público estalló en jolgorio.

. Todo se sintió importante en este combate, que al igual que los anteriores, sin necesidad de superar los 10 minutos, contuvo más lucha libre que el 90% de encuentros femeniles vistos cada martes en NXT. Armstrong es una competidora con mucho potencial, pero Grey, por estilo (no hay muchas luchadoras hoy en WWE con su técnica), atleticismo y presencia, puede llegar a ser la cara de la división de mujeres de la empresa en un futuro no muy lejano. Sólo el final de este duelo, por la dificultad de su ejecución, constata lo brillante de las implicadas: luego de endosarle un gran Powerslam cuando su rival buscaba una Plancha, Armstrong empezó a correr entre las cuerdas para su Pounce, pero inesperadamente, Grey la enganchó en un Powerslam de cosecha propia para la cuenta de tres. El público estalló en jolgorio. Como epílogo, Carlee Bright y Wren Sinclair salieron a celebrar con una emocionada Grey.

⇒ Esperaba que Succession gozara de una mayor cantidad de minutos que un capítulo «estándar», y no hizo falta para que me pareciera el mejor hasta ahora de WWE EVOLVE, con un notable «opener», ese entretenido «Bull Rope» y un estelar que recordó a los mejores tiempos de la división femenil de WWE NXT, con el mérito de que aquí Armstrong y Grey debieron causar impacto de manera más inmediata. Si nunca se han subido al barco de WWE EVOLVE, Succession es un punto de partida idóneo.

8/10

I don’t think that highlights does it justice but Kendal Grey vs Kali Armstrong is honestly one of the best matches that I’ve ever seen with PC talents.



The people in attendance definitely were right about what they said.@kendalgreywwe @Kali_wwe #WWEEvolve #EvolveSuccession pic.twitter.com/kkjHC7Nmr8 — kelsey (@itsmekelsey_x) October 16, 2025