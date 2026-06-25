Xena anuncia el fin de su estancia en Japón

La luchadora australiana Xena anunció el fin de su estancia con Stardom, luego de tres años.

► Xena se despide de Stardom

Xena llegó a Japón en 2023, donde comenzó una intensa preparación luchística con Stardom. Su experiencia previa en el deporte espectáculo se limitaba a participaciones en la escena independiente de Australia. Entrenada por figuras como Madison Eagles, Robbie Eagles y Mick Moretti, se estableció como una competidora versátil y dominante.

Compitió en ⁠Future Wrestling Australia, donde logró consolidarse como Campeona Femenina de FWA en cuatro ocasiones. Formó una alianza popular conocida como «LUX» junto a la luchadora Kingsley, destacando en la división de parejas. Luchó a lo largo de toda la costa este de Australia en diversas empresas (como All-Star Wrestling Australia), enfrentando a grandes talentos de su país y participando en eventos que incluyeron giras internacionales y estrellas invitadas. A la par de su entrenamiento en el ring, se preparó con competidores de fitness, lo que le dio una base atlética muy fuerte que complementó su estilo de lucha.

Sin embargo, buscando superar lo hecho, decidió emigrar a Japón, enviando una solicitud a Stardom, empresa que no dudó en aceptarla en su Dojo. Durante sus tres años en la empresa japonesa, se consolidó como una competidora temible dentro de la división, destacando por su poderoso repertorio de golpes y su estilo inconfundible.

Xena debutó oficialmente en el Cinderella Tournament 2023, sorprendiendo al público tras ser revelada como miembro de Club Venus. En su primer año, tuvo actuaciones destacadas, logrando llegar hasta los cuartos de final de dicho torneo. Tras una reestructuración de la facción a principios de 2024, se unió a E neXus V (o EXV) liderada por Mina Shirakawa.

Su mayor éxito en la empresa llegó en marzo de 2024 cuando, junto a Maika y Mina Shirakawa, ganó el prestigioso Campeonato Artist of Stardom. Aunque su enfoque principal estuvo en la división por equipos, Xena compitió en múltiples ocasiones por preseas individuales importantes, como el Campeonato High Speed y el Campeonato World of Stardom, quedándose cerca de la gloria máxima.

A finales de 2024 sufrió un desgarro de ligamentos en su rodilla derecha, lesión que la apartó catorce meses de los cuadriláteros. Dedicó ese tiempo de recuperación a trabajar en su rehabilitación física y a explorar Japón. Realizó un emocionante regreso a la acción en diciembre de 2025. El fin de semana, tras su participación en «The Conversion 2026», donde se impuso en un mano a mano a HANAKO, la luchadora anunció oficialmente su salida de Stardom. Su última lucha está programada para el 8 de julio de 2026 en el Korakuen Hall marcando así el final de una etapa muy importante en su carrera y abriendo las puertas a nuevos horizontes internacionales.

Una oportunidad única. El 8 de julio, celebremos este momento juntos. A todos los que me acogieron en este hermoso país, Japón, muchas gracias. Los encuentros, experiencias y recuerdos de estos tres años son tesoros para mí.

Xena es la actual pareja sentimental del luchador mexicano Daga, quien recientemente terminó su estancia con NOAH y reapareció en el último evento de AAA, comandando la renacida facción de Los Perros del Mal.