Stardom: Resultados «The Conversion 2026» Suzu Suzuki, monarca máxima

Stardom llegó al Yoyogi National Stadium para su magno evento «The conversion 2026«, con un interesante cartel.

► «The Conversion 2026»

Al inicio de la función se presentó el Sr. Salvador Lutteroth al lado de Maika y el presidente Taro Okada. El presidente del CMLL saludó a la afición y confirmó que la alianza entre ambas empresas está mas firme que nunca. Muy pronto seguirá el intercambio de talentos.

God’s Eye (Ami Sourei, Hina y Lady C) aseguraron la segunda defensa del Campeonato Artist of Stardom superando a Kikyo Furusawa, Maki Ito y Rian.

Tras imponerse en mano a mano a HANAKO, Xena anunció oficialmente que su estancia en Japón llega a su fin y que disputará su último combate en Stardom el 8 de julio en el Korakuen Hall.

En choque de cuartetas, Neo Genesis (AZM, Miyu Amasaki y Starlight Kid) y Utami Hayashishita pasaron sobre HATE (Bea Priestley, Konami, Momo Watanabe y Saya Kamitani). Tras la lucha, Utami Hayashishita anunció tras que se reincorporará a Stardom.

En una sorpresiva aparición, Thekla llegó al recinto e intentó afeitar la cabeza del presidente Taro Okada, peró éste la esquivó a tiempo. Starlight Kid salió en su ayuda.

En el primer duelo individual de campeonato, Syuri derrotó a Rina Yamashita en un recia batalla para defender el Campeonato Femenino IWGP por tercera vez. Tras celebrar el resultado, Natsupoi subió y la desafió para el evento en el Distrito de Ota para el 18 de julio.

En el choque contra su compañera de Stars, Hanan superó a Saya Iida para defender por segunda ocasión el Campeonato Wonder of Stardom. Tras el duelo, Matoi Hamabe anunció su adhesión a Stars.

En el evento principal, Suzu Suzuki dobledó a Sayaka Kurara y se alzó con el Campeonato World of Stardom. Kurara realizaba la segunda defensa del cinturón rojo; sin embargo, frente a Suzuki, Kurara se encontraba en desventaja en tamaño, fuerza y ​​experiencia. Tras varios minutos de intensa lucha, Suzuki aplicó un suplex alemán con puente y Kurara no pudo zafarse. De esta manera, Suzuki se coronó como la nueva Campeona.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM THE CONVERSION 2026», 20.06.2026

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

2,844 Espectadores – No Vacancy

0. Yuna Mizumori venció a Matoi Hamabe (5:47) con la Tropicana.

0. Mei Seira venció a Ema Maishima (9:10) con una Face Dropkick.

1. Aya Sakura venció a Anne Kanaya (7:19) con un German Suplex Hold.

2. 3 Way Battle: Ranna Yagami y Kiyoka Kotatsu vencieron a Itsuki Aoki y Akira Kurogane y a Maika y Koguma (5:31) con un Beat Strike de Yagami sobre Kurogane.

3. Artist of Stardom Title: Ami Sohrei, Hina y Lady C (c) vencieron a Maki Itoh, Kikyo Furusawa y Rian (16:02) con un Mad Splash de Hina sobre Rian defendiendo el título.

4. Natsupoi, Saori Anou, Hazuki y Fuwa-chan vencieron a Natsuko Tora, Ruaka, Azusa Inaba y Fukigen Death★ (8:19) con un Fairy Magic de Natsupoi sobre Fukigen.

5. Xena venció a HANAKO (10:18) con unThunder Roll.

6. Momo Watanabe Return Match – Special Eight Woman Tag Match: AZM, Miyu Amasaki, Starlight Kid y Utami Hayashishita vencieron a Saya Kamitani, Momo Watanabe, Konami y Bea Priestley (15:18) con la Crusade de Hayashishita sobre Kamitani.

7. IWGP Women’s Title: Syuri (c) venció a Rina Yamashita (21:18) con la Byakko (4th defense) defendiendo el título.

8. Wonder of Stardom Title: Hanan (c) venció a Saya Iida (19:36) con la Seventeen (2nd defense) defendiendo el título.

9. World of Stardom Title: Suzu Suzuki venció a Sayaka Kurara (c) (21:32) con un German Suplex Hold – conquistando el título