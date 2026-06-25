NJPW: Resultados «Blue Justice XVIII»

Kimitsu Citizen Gymnasium fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling y Yuji Nagata presentaron «Blue Justice XVIII«.

► «Blue Justice XVIII»

En choque de tercias, Taichi, Yuya Uemura y El Desperado dominaron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai. La batalla giró en torno a los protagonistas de los próximos duelos eliminatorios donde se jugarán su inclusión al G1 Climax.

En la semifinal, Goto Revolutionary Army (Hirooki Goto, YOH y YOSHI-HASHI) superaron a Unbound Co. (Gedo, Shingo Takagi y Yota Tsuji).

La estelar vio al nuevo Campeón de Peso Abierto NEVER, Aaron Wolf, unirse a su mentor, Yuji Nagata, y al rival convertido en amigo de Nagata, Josh Barnett, para enfrentarse una vez más a House of Torture (Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru). A pesar de que el combate no duró mucho, el intercambio de golpes resultó interesante. Nagata se encontraba en una posición difícil hasta que en un momento clave, dio el relevo a Barnett. El maestro de las MMA atacó a Narita con una patada voladora y se dedicó a aplicarle una dolorosa llave antes de llevar a Wolf al interior para un placaje doble con el hombro. HOT intentó frenar el impulso del Campeón NEVER, pero Wolf estrelló con contundencia a Kanemaru contra la lona. Mientras Barnett y Nagata aplicaban llaves de sumisión a Yujiro y Narita, Wolf le aplicó el Angle Slam a Kanemaru para llevarse la victoria.

Los resultados completos son:

NJPW «YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XVIII», 20.06.2026

Kimitsu Citizen Gymnasium (Uchiminowa Sports Park)

1,044 Espectadores

1. Togi Makabe, Toru Yano y Tatsuya Matsumoto vencieron a Satoshi Kojima, Hiroshi Yamato y Taisei Nakahara (7:22) con un King Kong Kneedrop de Makabe Nakahara.

2. DOUKI y SHO vencieron a Master Wato y Masatora Yasuda (4:37) con un Italian Stretch No. 32 de DOUKI sobre Yasuda.

3. Shota Umino y Ryusuke Taguchi vencieron a Jake Lee y Zane Jay (9:42) con un Lariat de Umino sobre Jay.

4. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young (7:34) con un German Suplex Hold de Fujita sobre Young.

5. Taichi, Yuya Uemura y El Desperado vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (12:55) con Wristlock de Uemura sobre Nagai.

6. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi y Gedo (8:48) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Gedo tras la Shoto.

7. Blue Justice Special Six Man Tag Match: Yuji Nagata, Aaron Wolf y Josh Barnett vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (10:41) con un Angle Slam de Wolf sobre Kanemaru.