Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 24 de junio 2026

AEW DYNAMITE 24 DE JUNIO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que dejó este miércoles un avance de cara a Forbidden Door 2026, con un estelar que fue un combate por el Campeonato Internacional AEW.

AEW DYNAMITE 24 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 1- Demasiadas luchas

Aunque el cartel fue, en papel, de nivel PPV, también lo fue por el número de luchas. Fueron en total ocho contiendas comprimidas en el espacio de dos horas. Casi no hubo tiempo para respirar.

LO BUENO

► 2- Zack Sabre Jr. vs. Jack Perry

Cuatro estrellas, 8.0 en narrativa, 8.0 en intensidad. Fue una gran lucha técnica, con Perry estando a la altura de Sabre. El intercambio de palancas, el respeto mutuo de Sabre aplaudiendo a Perry tras casi caer en una sumisión, y el cierre con doble candado fue trabajo de altísimo nivel previo a Forbidden Door.

► 1- Konosuke Takeshita vs. Ricochet

Cuatro estrellas, 8.2 en calidad, 9.0 en intensidad. Ricochet luchó como en sus mejores tiempos, con una secuencia constante de movimientos aéreos y un campeón que tuvo que sobrevivir genuinamente para retener. Una defensa que eleva tanto al retador como al monarca.

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