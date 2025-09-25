La mejor marca por derecho propio de WWE, EVOLVE (y nadie me bajará de este señor burro), encaró la recta final de septiembre con un episodio donde lo único anunciado de antemano fue, valga la redundancia, un importante anuncio vía Stevie Turner, y un choque por parejas con Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) yendo contra Chase U (Kale Dixon y Uriah Connors) (con Andre Chase).

Como de costumbre, WWE EVOLVE se grabó desde el Performance Center que la compañía regenta en Orlando (Florida, EEUU).

► Camino a Succession

Stevie Turner abrió el capítulo anunciando la primera edición especial de WWE EVOLVE, titulada Succession, para el próximo 15 de octubre, a emitirse en Tubi. Allí, se pondrán en juego los dos títulos de la marca. Me hice ilusiones de que fuera en directo y se celebrara un sábado, pero el 15 de octubre es martes, y por lo que parece se presentará también grabado cual episodio al uso.

Kendal Grey salió al ring y comentó su victoria sobre Wendy Choo, vista la semana pasada, sugiriendo que por ello merecía una oportunidad al Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Y al mencionar este cetro, su portadora, Kali Armstrong también subió al cuadrilátero y la confrontó, para seguidamente hacer lo mismo Chantel Monroe y demandar una tentativa titular. Stevie Turner fue la última en sumarse a la escena, decretando un duelo como «main event» del capítulo que nos ocupa por ser contendiente al oro de Armstrong, quien dijo no querer una defensa en modo Triple Amenaza.

En la zona de cáterin, Jackson Drake preguntó a Stevie Turner contra quién defendería su correa en EVOLVE: Succession. El próximo martes se concretará su retador mediante un duelo entre Keanu Carver y Brooks Jensen.

Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes) (con Jackson Drake, Zayda Steel y Bryce Donovan) derrotaron a Chase U (Kale Dixon y Uriah Connors) (con Andre Chase) . Hubo cánticos de «This is awesome» un tanto gratuitos, pero esto no quita para que fuese un buen choque, donde por supuesto los acompañantes de los competidores intervinieron, con los universitarios llevándose la mejor parte. Sin embargo, Baylor y Smokes fueron más listos y lograron hacerle el hándicap a Connors hasta aplicarle el Super Swipe y ponerlo de espaldas planas. En las postrimerías, Jackson Drake se congratuló de haber ayudado a la victoria de sus colegas (cuando no hizo nada), señalando de nuevo a Bryce Donovan por encajar el pin la semana pasada y exigiéndole que pusiera fuera de circulación a Keanu Carver y Brooks Jensen antes de poder enfrentar a alguno de los dos. Donovan se contuvo de no arrancarle la cabeza.

. Hubo cánticos de «This is awesome» un tanto gratuitos, pero esto no quita para que fuese un buen choque, donde por supuesto los acompañantes de los competidores intervinieron, con los universitarios llevándose la mejor parte. Sin embargo, Baylor y Smokes fueron más listos y lograron hacerle el hándicap a Connors hasta aplicarle el Super Swipe y ponerlo de espaldas planas. En las postrimerías, Jackson Drake se congratuló de haber ayudado a la victoria de sus colegas (cuando no hizo nada), señalando de nuevo a Bryce Donovan por encajar el pin la semana pasada y exigiéndole que pusiera fuera de circulación a Keanu Carver y Brooks Jensen antes de poder enfrentar a alguno de los dos. Donovan se contuvo de no arrancarle la cabeza. En vestidores, Harley Riggins y Jax Presley se enteraron por un mensaje de que tendrían revancha contra Jack Cartwheel y Cappuccino Jones.

Acontecimiento histórico: Wendy Choo volvió a hablar, ante el micrófono de Chuey Martinez, y no solamente para decir «I quit», sino para expresar que le sería complicado seguir adelante tras su derrota contra Kendal Grey. Ojo, que con la tontería, Choo puede hacerse muy popular si hace un «face turn».

En la oficina de Stevie Turner, It’s GAL reveló que Jamar Hampton se encontraba lesionado. Seguidamente, Ridge Holland irrumpió en escena, descontento de no estar en la lucha que decidirá al retador de Jackson Drake en EVOLVE: Succession, para luego ser confrontado por Tate Wilder. Turner preguntó a este si quería una revancha con Holland, pero dijo no estar preparado.

Keanu Carver, en vídeo pregrabado, advirtió a Brooks Jensen de que nadie se interpondría en su camino.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE EN EVOLVE: SUCCESSION: Kendal Grey derrotó a Chantel Monroe . Un estelar más corto que de costumbre, aunque las protagonistas mostraron de lo que son capaces, en especial Monroe, probablemente su mejor actuación desde que está en WWE EVOLVE, vendiendo muy bien sus intentos de escapar de la palanca al brazo de Grey (quien, cual Kurt Angle, va camino de convertir dicha movida en su Ankle Lock particular), por la que finalmente palmeó la rodilla de esta.

. Un estelar más corto que de costumbre, aunque las protagonistas mostraron de lo que son capaces, en especial Monroe, probablemente su mejor actuación desde que está en WWE EVOLVE, vendiendo muy bien sus intentos de escapar de la palanca al brazo de Grey (quien, cual Kurt Angle, va camino de convertir dicha movida en su Ankle Lock particular), por la que finalmente palmeó la rodilla de esta. Como epílogo, Carlee Bright acompañó a Kendal Grey para celebrar su victoria, ante los aplausos con segunda de Kali Armstrong.

Un total de casi 17 minutos de acción, algo menos que en anteriores semanas, justificado por el hecho de vender EVOLVE: Succession. Y un servidor no pone pegas a ello, porque los dos únicos encuentros resultaron disfrutables y narrativamente sustanciosos. Poco a poco, la marca ofrece confianza a sus talentos más noveles, y ayer acertó de pleno con el estelar entre Grey y Monroe, en el que ambas salieron muy bien paradas, especialmente la primera, construida ya como una rival muy creíble para Kali Armstong. El camino hacia Succession se presenta interesante. 7/10.

SO stoked for the 1st ever #WWEEvolve Special on @Tubi 10/15!!



The road to Succession started TONIGHT…https://t.co/ko2kxrdZby pic.twitter.com/nAherRCIYb — Robert Stone (@MrStoneWWE) September 25, 2025