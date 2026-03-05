El pasado 15 de octubre, WWE EVOLVE presentó el episodio más notorio de su primera temporada, titulado Succession, donde se defendieron todos los campeonatos de la marca. Cuatro meses después, vimos ayer vía Tubi el estreno de la segunda temporada, Succession II, grabado el 31 de enero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Igualmente, los dos oros de WWE EVOLVE tuvieron presencia: Kendal Grey puso sobre la mesa el femenil ante PJ Vasa en una «Street Fight» y Jackson Drake hizo lo propio con el varonil frente a Cappuccino Jones. Además, Brooks Jensen y Harlem Lewis ajustaron cuentas.

► WWE EVOLVE: Año dos

Jackson Drake y Cappuccino Jones, por separado, hicieron promos sobre su enfrentamiento. Lo mejor, que Brad Baylor sugiriera que en The Vanity Project necesitaban presencia femenil.

Harlem Lewis derrotó a Brooks Jensen . Varias semanas de inquina desembocaron aquí en un duelo intenso, típico de pesos completos a la antigua usanza, sin florituras. Tal vez la mejor actuación que he visto de Jensen, al menos bajo los focos de WWE EVOLVE, pues supo llevar el peso del combate frente a un menos experimentado Lewis y hacerlo lucir bien. Sobre los nueve minutos, el remate de Lewis (Boomslay; una suerte de Jackhammer), propició que Jensen fuese puesto de espaldas planas. ♠♠♠ 1/2 En las postrimerías, ante el micrófono de Chuey Martinez, Lewis avisó de que iría a por el Campeonato WWE EVOLVE.

En las postrimerías, ante el micrófono de Chuey Martinez, Lewis avisó de que iría a por el Campeonato WWE EVOLVE. Hubo viñeta sobre Laynie Luck, actual Campeona WWE ID, merecedora ya de un poco de consideración. Sus dos únicos combates hasta ahora en el programa significaron derrotas para ella.

Antes de la lucha, recapitulación en vídeo de las hostialidades entre Kendal Grey y PJ Vasa.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE, PELEA CALLEJERA: Kendal Grey (c) (con Wren Sinclair) derrotó a PJ Vasa . Pensaba, sinceramente, que esta sería la última defensa de Grey. La estipulación invitaba a pensar en un cambio titular, permitiendo que perdiera como consecuencia del uso de armas. Pero no. Eso sí, Grey tuvo que comerse bastantes silletazos. Y cuando digo bastantes, me refiero a muchos. También acabó atravesando una mesa por una Lanza de la samoana, en un «spot» muy bien ejecutado. Véase, la contienda se diseñó para hacernos ver que Vasa es una tipa muy peligrosa y que Grey, gracias a su patentada resiliencia, pudo sobrevivir, evitando in extremis un intento de Powerbomb sobre las escaleras metálicas y endosándole el Shades Of Grey sobre las mismas. 1, 2 y 3: Grey inicia temporada con su estatus de monarca intacto. ♠♠♠ 3/4 Tyra Mae Steele estuvo viendo la lucha en la sección VIP y mostró intenciones de retar a Grey. Teniendo en cuenta sus simpatías con la ideología MAGA, no me extrañaría verla como nueva campeona.

Tyra Mae Steele estuvo viendo la lucha en la sección VIP y mostró intenciones de retar a Grey. Teniendo en cuenta sus simpatías con la ideología MAGA, no me extrañaría verla como nueva campeona. El próximo miércoles seremos testigos de un «Town Hall Major Announcement». Misteriooo.

Se mostraron imágenes de Kam Hendrix y Harley Riggins asaltando a Tate Wilder en el aparcamiento del Performance Center, ese lugar sin ley. Wilder, recordemos, no quiso posicionarse del lado del Team WWE PC.

Antes del estelar, recapitulación en vídeo de su construcción.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) derrotó a Cappuccino Jones para retener el título . Brad Baylor y Ricky Smokes se encontraban en la sección VIP, y habría resultado fácil programar que interfirieran en pos de propiciar la victoria de su colega. ¿Qué creen que pasó? Que WWE EVOLVE volvió a hacer gala de un respeto por lo que sucede sobre la lona como no se ve en el resto de marcas del otrora Imperio McMahon. Drake venció limpiamente, sin injerencias externas, tras un excelente choque, de casi 19 minutos, finiquitado mediante un ¡Burning Hammer! desde la segunda cuerda y su Unaliving. Hasta el último momento brillante, porque cuando Drake lo cubrió, Jones quiso revolverse y darle la vuelta al pin, pero el campeón estuvo atento y lo puso de nuevo de espaldas planas, en una secuencia muy original. ♠♠♠♠ 1/4

Como cierre, Harlem Lewis truncó la celebración de The Vanity Project, limpiando el ring y proclamando que le arrebataría su oro a Drake.

⇒ Bueno, qué decir de este Succession II. Probablemente mi episodio favorito de WWE EVOLVE hasta la fecha, lo que me parece meritorio dado que la marca lleva ya emitidos un total de 50 y fue la revelación del pasado año. Incluso Brooks Jensen, quien nunca me ha parecido un gran luchador, se sacó una actuación notable y su «opener» con Harlem Lewis no se sintió de relleno, ya que sirvió de previa para ponernos en aviso de lo que sucedería en el epílogo. Poco más se le puede pedir a un show de lucha libre de menos de una hora.

♠♠♠♠1/4

After the match, Swipe Right attacks Harlem Lewis#WWEEvolve pic.twitter.com/dogT2X7SV0 — Eslam (@EslamRollins) March 5, 2026