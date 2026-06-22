WWE RAW 22 DE JUNIO 2026 .— Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige, defenderán el oro ante Bayley y Lyra Valkyria, en una lucha muy especial para Paige, pues será en su país natal. Las monarcas se coronaron en WrestleMania 42, donde Paige debutó por sorpresa como sustituta de última hora de una lesionada Nikki Bella. Las retadoras sienten que su momento les fue arrebatado aquella noche en Las Vegas, y llevan más de un año persiguiendo ese campeonato. Una derrota podría ser el principio del fin de la dupla. La función se celebra a sólo cinco días de Night of Champions. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra.
- WWE RAW 15 de junio 2026 | Dominik Mysterio vs. Oba Femi.
- WWE NXT 16 de junio 2026 | Jaida Parker vs. Nattie.
- WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Cody Rhodes vs. Gunther.
- LUCHA LIBRE AAA 20 de junio 2026 | Hijo de Dr. Wagner y Mini Vikingo vs. Hijo del Vikingo y Omos.
Y no serán los únicos títulos en juego. The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).
En acción individual, Dragon Lee se medirá ante Ethan Page, en la continuación de la rivalidad que enfrenta al mexicano y sus aliados con el canadiense y Rusev.
Además, escucharemos a los finalistas de los torneos King of the Ring (Oba Femi y Jey Uso) y Queen of the Ring (Iyo Sky y Liv Morgan), ya definidos rumbo a Night of Champions.
WWE Raw 22 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 12:00 pm, hora del centro