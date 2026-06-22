WWE RAW 22 DE JUNIO 2026 .— Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige, defenderán el oro ante Bayley y Lyra Valkyria, en una lucha muy especial para Paige, pues será en su país natal. Las monarcas se coronaron en WrestleMania 42, donde Paige debutó por sorpresa como sustituta de última hora de una lesionada Nikki Bella. Las retadoras sienten que su momento les fue arrebatado aquella noche en Las Vegas, y llevan más de un año persiguiendo ese campeonato. Una derrota podría ser el principio del fin de la dupla. La función se celebra a sólo cinco días de Night of Champions. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra.

Y no serán los únicos títulos en juego. The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).

En acción individual, Dragon Lee se medirá ante Ethan Page, en la continuación de la rivalidad que enfrenta al mexicano y sus aliados con el canadiense y Rusev.

Además, escucharemos a los finalistas de los torneos King of the Ring (Oba Femi y Jey Uso) y Queen of the Ring (Iyo Sky y Liv Morgan), ya definidos rumbo a Night of Champions.

WWE Raw 22 de junio 2026

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