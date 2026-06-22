Resultados HOG Inferno | Charles Mason vs. Nic Nemeth

House Of Glory (HOG) celebró Inferno, su octavo evento en lo que llevamos de 2026, este pasado viernes 19 de junio desde el Logan Square Auditorium de Chicago (Illinois, EEUU).

Como lucha principal, Charles Mason defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo HOG ante Nic Nemeth. Además, Shotzi Blackheart puso sobre la mesa el Campeonato Femenil HOG frente a Steph De Lander y Mustafa Ali hizo lo propio con el Campeonato Internacional TNA teniendo a Rich Swann de retador.

Cuatro encuentros completaron el cartel: Amazing Red vs. Ricky Sosa, Armageddon (Gringo Loco & Vengador) vs. Dual Focus (JJP & KB Prime), Joe Alonzo vs. Joey Silver y un «Scramble» con Lio Rush, Jake Crist, Raheem Royal, JJ Doze y Angel Jacquez.

Inferno pudo seguirse en directo vía TrillerTV, donde está disponible para su visionado. Según HOG, el último de la promotora bajo tal plataforma.

► Just beat it

Joe Alonzo derrotó a Joey Silver .

. SCRAMBLE: Lio Rush derrotó a Jake Crist, Raheem Royal, JJ Doze y Angel Jacquez .

. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) derrotó a Rich Swann para retener el título . Séptima defensa de Ali desde que conquistara la presea en TNA Rebellion 2026.

. Séptima defensa de Ali desde que conquistara la presea en TNA Rebellion 2026. Armageddon (Gringo Loco y Vengador) derrotaron a Dual Focus (JJP y KB Prime).

Ricky Sosa derrotó a Amazing Red . Sosa debutó así en HOG.

. Sosa debutó así en HOG. CAMPEONATO FEMENIL HOG: Shotzi Blackheart (c) derrotó a Steph De Lander para retener el título . Quinta defensa de Blackheart desde que conquistara el oro en HOG Return To Windy City.

. Quinta defensa de Blackheart desde que conquistara el oro en HOG Return To Windy City. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO HOG: Charles Mason (c) derrotó a Nic Nemeth para retener el título. Decimoquinta defensa de Mason desde que conquistara la correa en HOG Mike Santana Presents Puerto Rican Weekend 2025.