Este lunes 22 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Iyo Sky venció a Raquel Rodriguez (** 1/2) Chad Gable venció a Rusev (***) Charlotte Flair venció a Roxanne Perez (** 1/2) Je’Von Evans venció por DQ a Austin Theory (** 1/2) Oba Femi venció a Dominik Mysterio (* 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 22 de junio de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.

Brie Bella y Paige (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (c) vs. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).

The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (c) vs. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins). Dragon Lee vs. Ethan Page.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026.

Horario de referencia: 12:00 horas (Ciudad de México).

Sede: The O2 Arena, Londres, Inglaterra.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma

México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 12:00 PM Netflix

México — Frontera Norte (33 municipios) 1:00 PM Netflix

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix

Panamá 1:00 PM Netflix

Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix

Venezuela, Bolivia 2:00 PM Netflix

Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix

Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix

Estados Unidos — Nueva York (ET) 2:00 PM ET Netflix

Estados Unidos — Chicago (CT) 1:00 PM CT Netflix

Estados Unidos — Denver (MT) 12:00 PM MT Netflix

Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 11:00 AM PT Netflix

Canadá — Toronto / Montreal 2:00 PM ET Netflix

Canadá — Saskatchewan 12:00 PM Netflix

Reino Unido — Londres 6:00 PM Netflix

España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 7:00 PM Netflix

Islas Canarias 6:00 PM Netflix

India (Nueva Delhi) 10:30 PM Netflix

Filipinas (Manila) 1:00 AM (martes) Netflix

Japón (Tokio) 2:00 AM (martes) Netflix

Australia — Sídney / Melbourne 3:00 AM (martes) Netflix

Nueva Zelanda — Auckland 5:00 AM (martes) Netflix

Debido a que WWE Raw se realiza desde Londres, Inglaterra, la emisión tiene un horario especial internacional: el evento comienza a las 6:00 PM hora de Londres (BST), equivalente a las 12:00 PM en Ciudad de México, 2:00 PM ET y 11:00 AM PT.