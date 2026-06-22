Este lunes 22 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Iyo Sky venció a Raquel Rodriguez (** 1/2)
- Chad Gable venció a Rusev (***)
- Charlotte Flair venció a Roxanne Perez (** 1/2)
- Je’Von Evans venció por DQ a Austin Theory (** 1/2)
- Oba Femi venció a Dominik Mysterio (* 1/2)
► Momentos clave:
- Raquel Rodríguez intentó terminar la lucha con su codazo desde las cuerdas. Volvió a subir, pero ahora Iyo Sky la bajó con powerbomb, para luego terminarla con su moonsault.
- Chad Gable de nuevo atacó con el ankle lock a Rusev; Chad soltó la llave para darle un derechazo a Page en la ceja del ring, Rusev le dio una superkick y la cuenta llegó solo a dos. Finalmente, Chad Gable atacó con un súplex a Rusev y lo hizo rendir con un ankle lock.
- En los momentos finales, Roxanne Pérez intentó ejecutar el Pop Rox, pero Charlotte Flair lo bloqueó y atrapó a su rival con Ocho a las piernas. Sin posibilidad de escapar, Roxanne Pérez se vio obligada a rendirse.
- Bron Breakker apareció inesperadamente y partió a Je’Von Evans con una lanza, cuando Evans estaba en pleno vuelo, buscando su stunner. Ante la intervención ilegal, el réferi decretó la descalificación y la victoria para Evans.
- Dominik Mysterio sacó un martillo mientras JD McDonagh volvía a intervenir, pero Oba Femi respondió con doble chokeslam para ambos rivales. Después castigó con una serie de uppercuts en carrera y un brutal powerbomb. Finalmente, Oba Femi remató a Dominik con el Fall From Grace para asegurar la victoria y avanzar en el torneo.
► Cartelera WWE RAW 22 de junio de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (c) vs. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).
- Dragon Lee vs. Ethan Page.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 22 de junio de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas (Ciudad de México).
Sede: The O2 Arena, Londres, Inglaterra.
Región / Ciudad / País
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
12:00 PM
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
1:00 PM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
12:00 PM
Netflix
Panamá
1:00 PM
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
1:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia
2:00 PM
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
2:00 PM
Netflix
Chile (Santiago)
2:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
3:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
2:00 PM ET
Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT)
1:00 PM CT
Netflix
Estados Unidos — Denver (MT)
12:00 PM MT
Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
11:00 AM PT
Netflix
Canadá — Toronto / Montreal
2:00 PM ET
Netflix
Canadá — Saskatchewan
12:00 PM
Netflix
Reino Unido — Londres
6:00 PM
Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
7:00 PM
Netflix
Islas Canarias
6:00 PM
Netflix
India (Nueva Delhi)
10:30 PM
Netflix
Filipinas (Manila)
1:00 AM (martes)
Netflix
Japón (Tokio)
2:00 AM (martes)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
3:00 AM (martes)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
5:00 AM (martes)
Netflix
Debido a que WWE Raw se realiza desde Londres, Inglaterra, la emisión tiene un horario especial internacional: el evento comienza a las 6:00 PM hora de Londres (BST), equivalente a las 12:00 PM en Ciudad de México, 2:00 PM ET y 11:00 AM PT.