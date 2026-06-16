WWE Raw: Iyo Sky venció a Raquel Rodríguez y avanzó a la final de Queen of the Ring

En la primera semifinal del Queen of the Ring, Iyo Sky enfrentó a Raquel Rodríguez. La integrante del Judgment Day llegaba con la ventaja del tamaño y la posible intervención de su facción.

► Momentos clave

Aunque Iyo Sky empezó la lucha con velocidad, pronto fue frenada por una plancha cruzada de Raquel Rodríguez, quien en pocos minutos la estaba azotando en la mesa de comentaristas.

La japonesa recibió un súplex, el cual fue mantenido en bandera. De alguna manera pudo sacar del ring a Rodríguez y se le proyectó en tope suicida, pero la texana la atrapó en el vuelo y luego la azotó en el poste.

La ruda siguió castigándola. Le puso tabla marina por un buen rato. Luego intentó toque de espaldas tras un lariat. Rodríguez intentó Texana Bomb, y en ese momento, Sky se la llevó con rana invertida, misma movida que intentó poco después, sazonada con una lanza zacatecana.

Sky le impactó rodillazos en la esquina, y desde las alturas se lanzó con patadas en cascada. Rodríguez quedó en la ceja del ring. Sky intentó una rana con powerbomb; la latina resistió el impulso, pero cuando iba a lanzar a Sky a la mesa de comentaristas, Sky la empujó.

De regresó al ring, Rodríguez intentó terminar la lucha con su codazo desde las cuerdas. Volvió a subir, pero ahora Sky la bajó con powerbomb, para luego terminarla con su moonsault.