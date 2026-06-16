WWE Raw: Chad Gable venció a Rusev en su primera lucha tras perder la máscara

Esta noche, en la segunda lucha de Raw presentada por WWE, vimos una buena lucha entre Chad Gable y Rusev.

► Momentos clave

La lucha empezó con Chad Gable recibiendo tremendo súplex de Rusev, y un codazo en la cara… Rusev luego fue mandado a volar con tirones de brazo, pero pateó en el pecho a Gable.

Gable fue pisoteado en la espalda, pero reaccionó con un potente súplex. Los fans lo ovacionaron, luego de su gran trabajo en AAA como El Grande Americano Original.

En ringside, Rusev azotó a Chad contra las escaleras metálicas, la mesa de comentarista y le dio uppercut a la cara y derechazo a la espalda.

Ethan Page ayudó a golpear a Chad Gable; luego, Rusev lo mandó duro con un súplex hacia atrás y lo azotó duro contra la mesa de comentaristas.

Rusev dominó a Gable durante comerciales, con potentes patadas giratorias a la cara y le hizo una adormecedora.

El réferi discutió con Rusev y el All Ego aprovechó para darle un derechazo a Chad y meterlo al ring.

Tras comerciales, Rusev continuó su dominio hasta que Chad le hizo dos súplex bastante potentes, pero Rusev con un codazo lo detuvo.

Luego, Rusev recibió tremendo súperplex de Chad y Gable lo castigó con un Ankle Lock, pero Rusev giró y con una patada a la cara se liberó y puso en La De A Caballo a Gable, quien se liberó rápidamente.

Gable de nuevo atacó con el ankle lock a Rusev; Chad soltó la llave para darle un derechazo a Page en la ceja del ring, Rusev le dio una superkick y la cuenta llegó solo a dos.

Finalmente, Chad Gable atacó con un súplex a Rusev y lo hizo rendir con un ankle lock, pero Ethan Page y Rusev lo atacaron mientras celebraban.

De la nada, Rey Mysterio y Dragon Lee salieron para atacar a Rusev y Page y ayudar a Chad Gable, quien inicialmente se mostró sorprendido, pero les dio la mano y les agradeció. Luego, celebraron con brazos en alto y se abrazaron.